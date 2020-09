Cuộc sống làm dâu ngục tù vì em chồng coi như osin mà sai bảo

Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim khi xem cảnh xe khách phóng nhanh phanh cháy đường khi gặp xe đạp điện sang đường ẩu

Tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, xe khách đang phóng nhanh phanh cháy đường để tránh xe máy sang đường ẩu gây ra tai nạn liên hoàn với 2 xe tải hướng đối diện.