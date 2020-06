Cuộc sống khác cậu bé 2 tuổi nghiện thuốc lá đến mức mỗi ngày hút hết 40 điếu

Câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi người ta biết được cậu bé này hút đến 40 điếu thuốc lá mỗi ngày. Đây là một con số vô cùng đáng sợ mà có thể một người trưởng thành nghiện thuốc lá cũng không hút được đến số lượng “khủng” như vậy. Và tất nhiên, những người không hút thuốc hoặc ghét thuốc sẽ cảm thấy “run rẩy” rồi.

Hình ảnh từng gây xôn xao dư luận của Aldi

Theo truyền thông địa phương, cậu bé này tên là Aldi Rizal, sống tại một ngôi làng nông thôn nghèo thuộc đảo Sumatra, Indonesia. Mới 2 tuổi nhưng cậu đã nghiện thuốc lá nặng. Thậm chí khi bố mẹ phần nàn về việc hút thuốc lá thì cậu chỉ nở nụ cười đầy tính “cà khịa” khiến họ cảm thấy vô cùng tức giận.

Nói về cậu con trai kỳ lạ của mình, mẹ Aldi Rizal từng ngao ngán: “Aldi nghiện thuốc là do áp lực từ những người dân sống xung quanh khu vực gia đình đang ở. Từ 18 tháng tuổi Aldi đã như vậy. Nếu không đưa thuốc cho nó hút thì nó sẽ gào thét dữ dội, thậm chí còn đập đầu vào tường để đòi hút thuốc. Người dân nơi đây đã dạy con trai tôi hút thuốc và tôi không thể canh chừng họ mãi được”.

Mỗi ngày Aldi hút đến 40 điếu thuốc

Bố cậu bé tiết lộ, mỗi ngày họ tốn 4 USD (khoảng 92.000 đồng) để mua thuốc cho con trai hút thay vì mua sữa cho cậu ta uống.

Được biết, cậu bé đã tham gia khóa điều trị tâm lý kéo dài 2 tuần tại Jakarta để có thể bỏ được việc hút thuốc lá và phát triển như một đứa trẻ bình thường. Sau đó, khi mẹ Aldi đến đón thì bác sĩ khuyên, bà nên để cho cậu bé bận rộn với việc vui đùa để quên đi thuốc lá.

Và sau nhiều nỗ lực, Aldi đã cai thuốc thành công. Trong một cuộc phỏng vẫn gần đây cậu bé cho biết: “Cháu nhìn mọi người hút thuốc và bắt chước. Cháu cảm thấy rất ổn khi được hút thuốc nhưng bây giờ đã khác, cháu yêu thích chocolate hơn bất cứ thứ gì”.

Và một lần nữa các bác sĩ và chuyên phải vào cuộc xây dựng thực đơn cho cậu bé. Đồng thời, cậu được đưa đến một lớp học về cảm xúc. Bác sĩ của Aldi cho biết, cậu bị thừa cân. Cân nặng lý tưởng của trẻ em ở độ tuổi lên 5 là 17 – 19 nhưng Aldi đã nặng đến 24kg. Vị bác sĩ này cho rằng, có thể việc nghiện thuốc trước đây cũng góp phần vào việc tăng cân nhanh chóng của cậu bé.

Giờ đây Aldi đã có một cuộc sống hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác

Nhưng sau nhiều nỗ lực của bản thân và gia đình, giờ đây Aldi đã khác. Cậu bé 12 tuổi đáng yêu như những đứa trẻ bình thường. Không nghiện thuốc cũng chẳn nghiện đồ ăn. Cậu hoàn toàn khỏe mạnh và sống dung dị như bao đứa trẻ khác. Ngoài ra Aldi còn có học lực xuất sắc tại trường.

Mẹ cậu bé cho hay, ngoài giờ học trên lớp, cậu thoải mái vui đùa cùng bạn bè. Giờ đây bố mẹ không còn phiền lòng về cậu nữa. Bố mẹ có nhiều thời gian hơn để kiếm tiền và suy nghĩ về tương lai của cậu.

