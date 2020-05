Cuộc sống nhung lụa của mỹ nhân đẹp nhất Ukraine sau 12 năm làm vợ trùm sòng bài hơn 46 tuổi

“Chân dài thường đi với đại gia”, câu nói này chẳng hề sai và đa số thực tế đều như vậy. Trên đời này không ít người đẹp, bóng hồng đến với các tỷ phú bất chấp khoảng cách tuổi tác chỉ vì tiền. Đó là những lí do để người đời có định kiến với những cặp đôi đó. Tuy nhiên, đừng vội đánh đồng, làm mất đi niềm tin vào một tình yêu có thực khi bạn nhìn vào cặp đôi tỷ phú Phillip Ruffin và mỹ nhân “đắt giá” nhất Ukraine- Oleksandra Nikolayenko.

Yêu đương nếu đặt tiền bạc lên trên hết là thực dụng nhưng nếu vừa yêu tiền, lại vừa biết yêu chiều, gắn bó với người đàn ông cho mình tất cả, đó là sự thông minh của người phụ nữ.

Trời sinh một cặp

Chân dài Oleksandra Nikolayenko sinh năm 1981, được mệnh danh là biểu tượng sắc đẹp của Ukraine. Mỹ nhân sở hữu ngoại hình nóng bỏng , gương mặt xinh xắn, toát lên thần thái cuốn hút nên từng gặt hái vô số giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp.

Oleksandra Nikolayenko từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp





Năm 2004, Oleksandra Nikolayenko đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Ukraine, chính thức trở thành biểu tượng sắc đẹp trong lòng người dân đất nước này. Sắc vóc tuyệt mỹ trời ban lại cộng thêm danh tiếng nổi khắp cả nước, người đẹp khiến rất nhiều đại gia, tỷ phú thầm thương trộm nhớ.

Sắc đẹp nóng bỏng của mỹ nhân người Ukraine





Nhắc đến cái tên Philip Ruffin, giới thượng lưu không ai không biết. Vị tỷ phú sinh năm 1935, người Mỹ, là một trong những tỷ phú đô la giàu có nhát thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 3 tỷ USD. Mặc dù đã ở tuổi 84, song tỷ phú Phillip vẫn làm việc cần mẫn, giúp số tài sản của ông tăng lên mỗi ngày. Đặc biệt hơn, ông còn là bạn thân với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vị tỷ phủ được biết đến bởi "mặt hàng kinh doanh" chủ yếu là đua ngựa, sòng bạc, bất động sản,... Ruffin thường xuyên xuất hiện trong các bản xếp hạng tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ.



Phải nói rằng, cặp đôi Philip Ruffin vầ Oleksandra Nikolayenko như thể sinh ra để dành cho nhau. Một bên là là người đàn ông lịch lãm, tài giỏi xuất chúng, một bên là mỹ nhân đẹp nức tiếng, tượng đài sắc đẹp của Ukraine. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, ông Philip Ruffin đã nhanh chóng đổ gục trước nhan sắc cuốn hút của cô Oleksandra. Trong cuộc đua chinh phục trái tim người đẹp Ukraine, tỷ phú sòng bạc người Mỹ có lợi thế về tài kinh doanh, khối tài sản kếch xù, vốn sống,... song dường như lại bị lép vế "một chút" về độ trẻ trung. Philip Ruffin hơn Oleksandra đến... 46 tuổi.





Đám cưới bạc tỷ khiến dư luận "dậy sóng"

Dù cho gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp nhưng mọi người thường nói, chiến lợi phẩm lớn nhất đời ông Philip là cưới được một cô vợ quá xinh đẹp và tài năng như Oleksandra.

Tỷ phú Ruffin còn là bạn thân của Tổng thống Donald Trump





Cả hai kết hôn vào năm 2008, bắt đầu từ đó, người đẹp cũng nói lời từ biệt với giới showbiz để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Khi đó, Oleksandra vừa bước sang tuổi 27, còn ông Philip đã 73 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cùng khác biệt ngoại hình đã khiến cặp đôi "ông - cháu" nhận về rất nhiều chỉ trích, phản đối của dư luận.



Ngày hai người tổ chức hôn lễ, đã có rất nhiều lời dị nghị từ khắp nơi. Người ta cho rằng, Oleksandra vì tiền, muốn một bước lên bà hoàng mà "bán thân" cho người đáng tuổi cha chú mình. Đáp lại gạch đá dư luận, Oleksandra lựa chọn im lặng. Ngày hai người tổ chức hôn lễ, đã có rất nhiều lời dị nghị từ khắp nơi. Người ta cho rằng, Oleksandra vì tiền, muốn một bước lên bà hoàng mà "bán thân" cho người đáng tuổi cha chú mình. Đáp lại gạch đá dư luận, Oleksandra lựa chọn im lặng.

Căn biệt thự tỷ phú Ruffin dành tặng cho vợ yêu





Hôn lễ của Ruffin và Oleksandra ngày ấy được đánh giá là xa hoa nhất nhì nước Mỹ. Đám cưới diễn ra tại dinh thự Mar-A-Lago ở Palm Beach (Florida). Xuất hiện lộng lẫy trong hôn lễ, cô dâu diện chiếc váy Michael Kors sang trọng, đắt đỏ. Hỗ trợ đôi tân lang tân nương có sự góp mặt của phù rể Donald Trump (khi đó ông chưa trở thành Tổng thống Mỹ). Đám cưới có sự góp mặt của không chỉ các tỷ phú giàu có trên thế giới mà còn rất nhiều người nổi tiếng. Phillip Ruffin còn mời Justin Timberlake và Celine Dion đến hát mừng. Cô dâu Oleksandra cũng được chồng tỷ phú tặng rất nhiều món đồ giá trị và đắt đỏ ngay sau đám cưới. Có lẽ vì thế, người ta gọi hôn lễ của Oleksandra và Phillip Ruffin là đám cưới bạc tỷ.

Oleksandra sau khi về làm vợ tỷ phú đã thành lập đế chế kinh doanh riêng





Tuy nhiên, với sự ganh ghét, đố kỵ, dư luận mỉa mai cô Oleksandra là kẻ thực dụng, dùng nhan sắc để quyến rũ ông chồng giàu có. Họ mong đợi một ngày nào đó để thấy cặp chân dài - đại gia chia tay nhau. Không phủ nhận việc “yêu” tiền của chồng nhưng Oleksandra nói rằng điều khiến cô quyết định gắn bó với người đàn ông này là tình yêu chân thành của ông.



Thế nhưng, tất cả đã lầm. Sau kết hôn, ông Phillip luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Ông thường xuyên tặng cô những món hàng hiệu đắt đỏ, đưa cô trở thành phụ tá thân cận trong công việc. Cả hai thường xuyên sánh đôi bên nhau rất tình tứ trong các sự kiện.

Gia đình hạnh phúc với đủ nếp đủ tẻ





Năm 2010, Oleksandra sinh hạ cho chồng tỷ phú bé trai đầu lòng và tiếp theo đó 3 năm là một bé gái xinh đẹp. Gia đình 4 người với bố tài giỏi, mẹ xinh đẹp, con cái đủ nếp tẻ của Oleksandra trở thành biểu tượng của sự hạnh phúc.



Bản thân người đẹp Oleksandra, cô chứng tỏ rằng mình không chỉ có cuộc nhung lụa khi làm vợ tỷ phú Mỹ mà còn là người phụ nữ vô cùng tài giỏi. Sau khi rời ánh đèn sân khấu, cô đã xây dựng được đế chế riêng với chuỗi cơ sở làm đẹp cao cấp mang tên mình. Mỗi lần Oleksandra xuất hiện, không ít người phải đỏ mắt ghen tị vì trên người cô chỉ toàn trang phục, trang sức hàng hiệu đắt tiền. Oleksandra được đi du lịch khắp nơi, ở khách sạn cao cấp, nghỉ dưỡng ở những nơi xa hoa đắt đỏ nhất trên thế giới. Phillip Ruffin - người chồng năm nay đã 82 tuổi của Oleksandra - từng gây sốc khi bỏ tiền mua Boeing 737 trị giá 70 triệu USD để làm máy bay riêng cho vợ, thuận tiện cho vợ đi lại. Để phục vụ nhu cầu giải trí của Oleksandra, ông còn đầu tư thêm 15 triệu USD để nâng cấp nội thất một hệ thống giải trí.



Mặc dù sở hữu cuộc sống giàu sang vạn người mơ ước nhưng vợ chồng Ruffin rất kín tiếng trên mạng Mặc dù sở hữu cuộc sống giàu sang vạn người mơ ước nhưng vợ chồng Ruffin rất kín tiếng trên mạng xã hội . Những thông tin về cuộc đời và hình ảnh của cặp đôi mỹ nữ - tỉ phú này chỉ được lộ ra khi họ xuất hiện trước công chúng và được các tay săn ảnh, báo chí khai thác. Có lẽ đây cũng là một trong những bí quyết giúp giữ gìn hạnh phúc của cặp vợ chồng tiền tỷ này.

Your browser does not support HTML5 video.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ly hôn, phải chia cho vợ gần 70 tỷ USD - VTC 14

Theo Minh Tú/SKCĐ