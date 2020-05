Cuộc sống vợ chồng của 'người đàn ông đầu tiên ở Việt Nam mang bầu' sau khi sinh con ra sao?

Từ tháng 11/2017, cặp đôi Đồng Tháp Minh Anh - Minh Khang đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi tổ chức đám cưới ngọt ngào nhưng "chú rể là nữ, cô dâu là nam". Cụ thể, đây là cặp đôi chuyển giới mà Minh Anh (SN 1999) vốn là nam chuyển giới sang nữ và Minh Khang (SN 1996, Cần Thơ) từ nữ chuyển sang nam.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "Bước ra ánh sáng" (Come out), cặp đôi lại một lần nữa gây sốt mạng xã hội khi thông báo đã chào đón em bé đầu lòng. Điều đặc biệt hơn là, người mang thai và sinh nở lại chính là người chồng Minh Khang. Do đó, Minh Khang trở thành người đàn ông mang thai đầu tiên tại Việt Nam.