Cuộc truy tìm và giải cứu nạn nhân vay tín dụng đen bị giam lỏng của công an và đội hiệp sĩ TP.HCM

Công an phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM và đội Hiệp sĩ quận Gò Vấp thông tin vào chiều ngày 18/10, hai bên đã phối hợp giải cứu thành công một cô gái bị nhóm người khống chế trong phòng trọ để đòi nợ 100 triệu đồng.

Chi tiết về vụ việc được anh V., chồng chị VTMT, quê Bình Định cho biết, từ vài năm trước chị T. có vay hơn 100 triệu đồng của một người tại tỉnh Bình Định để làm ăn. Tuy nhiên, do làm ăn thất bại nên chị T. đã mất khả năng trả nợ và cả hai vợ chồng vào TP.HCM tìm việc làm, sinh sống.

Chân dung băng nhóm đòi nợ thuê

Cả hai dự định sẽ đi làm thuê kiếm tiền chi trả số nợ ở quê nhưng không thể ngay lúc ấy huy động được một số tiền lớn như vậy. Trước đó hai vợ chồng anh chị cũng đã trả lãi một thời gian dài nhưng không đủ khả năng chi trả tiền gốc.

Cũng theo anh V., vào đêm ngày 17/10, bỗng có một nhóm người đi ô tô biển số tỉnh Bình Định đến nhà trọ tại quận 12 tìm vợ chồng để đòi nợ. “Quá hoảng sợ nên vợ tôi thuê khách sạn ngủ, còn tôi thì làm ca đêm. Đến sáng nay, nhóm đòi nợ liên lạc với vợ tôi và hứa chỉ nói chuyện, sẽ không làm gì nên vợ tôi ra gặp, ai ngờ vừa ra ngoài đã bị chúng khống chế lên ô tô và giam lỏng”, anh V nói thêm.

Chúng đã liên tục đe dọa và uy hiếp chị T. phải tìm mọi cách gọi người nhà đem tiền tới. Một trong số những người thân chị T. bị chúng gọi điện tới cũng cho biết, nhóm đòi nợ trong lúc khống chế chị T. đã yêu cầu người nhà đem tiền tới. “Lúc đầu họ bảo đem 10 triệu đồng thôi, sau đó họ đổi ý báo đến 50 triệu đồng mới chịu thả chị T. ra. Chị T. còn bị dọa giết nếu không có tiền”.

Công an ập vào phòng trọ bắt được băng nhóm giam lỏng chị T.

Anh V. khi biết tin đã hoảng sợ và trình báo Công an phường 15, quận Tân Bình và Đội hiệp sĩ quận Gò Vấp. Qua truy xét và lần theo định vị, công an phát hiện chị T. đang bị ba thanh niên xăm trổ thuộc nhóm đòi nợ thuê khống chế trong phòng trọ tại phường 15.

Công an đã tạm giữ ba thanh niên này để làm việc, kiểm tra nhanh phòng trọ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm người trên có dao, bột màu trắng và nhiều viên nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ