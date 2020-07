Cưới 5 chồng sau khi ly hôn chồng cũ, người phụ nữ bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì lý do không ngờ

Nhiều người tôn trọng hôn nhân, coi đây là điều vô cùng thiêng liêng, cao quý nhưng cũng có không ít người lợi dụng việc trọng đại cả đời để kiếm chác, trục lợi cho bản thân.



Mới đây, truyền thông và dân mạng Trung Quốc xôn xao trước cuộc sống hôn nhân của một người phụ nữ. Người này đã lập ra hàng loạt kế hoạch, âm mưu để kết hôn với nhiều người hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Người phụ nữ này họ Đồng, đến từ huyện Từ Lợi (thị trấn Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam). Sau khi ly hôn chồng cũ, chị Đồng đã kết hôn liên tiếp với 5 người đàn ông.

Đầu tiên, vào năm 2009 người phụ nữ này đăng ký kết hôn với một người đàn ông họ Lưu tại tỉnh Giang Tô. Cả hai nảy sinh bất hòa sau thời gian ngắn sống chung và đi đến ly hôn vào ngày 18/2/2011.



Tới 21/5/2012, thông qua mạng xã hội chị Đồng quen biết và gặp gỡ một người đàn ông họ Hứa ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô. Sau vài tháng, 2 người tiến tới hôn nhân, anh Hứa đưa cho chị Đồng của hồi môn là 8.300 tệ (khoảng 27 triệu đồng).



Chưa dừng lại ở đó, chị Đồng lại tiếp tục quen người đàn ông khác họ Hà ở huyện Tân Nghi, tỉnh Giang Tô vào ngày 27/3/2013. Một năm sau, dù chưa ly hôn với anh Hứa nhưng chị Đồng đã lừa anh Hà bằng cách đưa giấy ly hôn với người chồng đầu tiên ra. Cả 2 chung sống với nhau và có 1 người con trai.



Thông qua mạng xã hội, chị Đồng lại quen biết người đàn ông họ Phí ở An Huy vào ngày 4/3/2016 và áp dụng cách cũ để kết hôn với người này sau vài tháng. Tuy nhiên, sau khi lừa được 10.000 tệ (khoảng 32,5 triệu đồng) tiền hồi môn, người phụ nữ này đã ôm tiền biến mất sau vài ngày đám cưới. Số tiền này được chị dùng để trả nợ cờ bạc.

Đến ngày 25/7/2018, "nhờ" mạng xã hội, chị Đồng lại tiếp tục gặp gỡ và có cuộc hôn nhân chớp nhoáng với anh Lữ ở ở Phụ Thành, huyện Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Lần này, người phụ nữ ôm được 10.000 tệ (khoảng 32,5 triệu đồng) tiền hồi môn, bỏ đi sau 3 ngày cưới. Số tiền này tiếp tục được chị Đồng nướng vào cờ bạc.



Ngày 12/12/2018, chị Đồng làm quen với người đàn ông họ Trâu ở huyện Từ Lợi, tỉnh Hà Nam qua mạng, đi đăng ký kết hôn sau 2 tháng. Sau đó, chị Đồng nhận được một sợi dây chuyền vàng trị giá 25.060 tệ (khoảng 82,3 triệu đồng), mang đi trốn và bán sợi dây chuyền, trả nợ cơ bạc mất một nửa.



Thế nhưng, lần này chị Đồng không được may mắn như những lần trước. Người đàn ông họ Trâu đã báo vụ việc lên Sở công an huyện Từ Lợi vào ngày 12/7/2019. Sau đó hơn 1 tháng, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở phòng chờ nhà ga ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.



Trong phiên tòa xét xử mới đây, chị Đồng bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt 10.000 tệ (khoảng 32,5 triệu đồng) với 2 tội danh: Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

