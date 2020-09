"Cười bò" với khoảnh khắc T.O.P (BIGBANG) "bóc mẽ" bản thân trong đoạn tin nhắn với Jinwoo (WINNER)

Chuseok là một trong những ngày lễ quan trọng của người Hàn Quốc . Vì mùa thu cũng là mùa gặt nên nhà nông thuở trước nhân đó bày lễ tạ ơn tổ tiên đã giúp mùa màng no đủ và cầu mong cho mùa màng năm sau bội thu... Đây cũng là dịp gia đình sum họp. Ai ở xa quê cũng tìm về quây quần bên gia đình trò chuyện, ăn uống và hưởng thụ những thành quả của vụ thu hoạch duy nhất trong 1 năm.

Jinwoo (WINNER) đã rất tuân thủ phép tắc khi tự tay nhắn tin chúc tiền bối T.O.P (BIGBANG) nghỉ lễ vui vẻ suốt hai năm liền nhưng không may lại bị nam thần BIGBANG cho xơi "trái đắng". Đây cũng là dịp hiếm hoi mà các sao Hàn được xả hơi và tận hưởng thời gian cùng gia đình. Theo truyền thống tôn trọng tiền bối của người Hàn thì việc các hậu bối nhắn tin chúc mừng sinh nhật đàn anh đàn chị đồng nghiệp là điều khá dễ hiểu. Thành viên

Bản dịch tin nhắn mà T.O.P đăng tải (Nguồn: Tan Tan - Bí mật showbiz)

Cụ thể trong đoạn tin nhắn được T.O.P chia sẻ trên trang cá nhân, Jinwoo đã rất vui vẻ chúc anh chàng nghỉ lễ Chuseok vui vẻ và hai năm liền T.O.P đều chỉ... copy paste y nguyên lời chúc của năm trước. Hành động tự gây họa tự bóc mẽ này của T.O.P khiến fan "dở khóc dở cười" không biết idol nhà mình vô tâm hay vô tư nữa.

Jinwoo (WINNER)

Ấy vậy mà khoảng khắc "ngố tàu" này của T.O.P vẫn được chia sẻ rầm rộ, khiến loạt fan "u mê chữ ê kéo dài" vì đáng yêu. Fan còn thầm thương cảm thay cho anh chàng Jinwoo không biết hậu bối ngoan ngoãn này có buồn lòng chút nào vì lời chúc "copy paste" này không.

T.O.P vốn được biết đến là "cây hài" trên mạng xã hội của BIGBANG khi thường xuyên tấu hài, đăng ảnh tranh, nội thất, hình ảnh hài hước đủ cả vẫn thu hút tới 11 triệu người theo dõi. Thi thoảng lắm mới có dịp anh chàng đăng ảnh chụp lưu giữ vẻ đẹp trai đốn tim fan.

Trang Instagram của T.O.P

Hiện BIGBANG vẫn chưa có kế hoạch comeback trong tương lai gần nên fan chỉ có thể theo dõi 5 chàng trai thông qua mạng xã hội. Những hành động cập nhật này đều là niềm an ủi rất lớn đối với cộng đồng VIP trong thời gian chờ idol nhà mình quay lại sân khấu.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: TREASURE vinh dự được khai trương phòng tập xịn nhất trong tòa nhà YG Entertaiment mới xây dựng

Theo Thanh Thùy/SKCĐ