Cưới nhau sau 1 tuần quen qua mạng: Ngày đầu gặp mặt, ngày 2 tặng tô tô, ngày 3 tặng đồng hồ 7 tỷ

Quen nhau qua một trang mạng ảo, cứ tưởng sẽ rất khó để tìm được một tình yêu chân thành nhưng cặp đôi Rey Utami (32 tuổi) và Pablo Putera Benua (37 tuổi) đã để lại một dấu ấn ngoạn mục, từng tốn không ít giấy mực của giới báo chí Indonesia.



Rey Utami là một nữ MC xinh đẹp, bước chân vào công việc dẫn chương trình từ năm 2010. Cô từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả tại rất nhiều sự kiện thể thao, từ giải La Liga ở Tây Ban Nha cho tới giải bóng đá thế giới World Cup.



Được biết, cả 2 quen nhau qua một ứng dụng mạng hẹn hò ảo trên Tinder năm 2016. Lần đầu tiên trông thấy Utami đã bị trúng "tiếng sét ái tình", anh chàng đại gia xây dựng đã quyết mạnh tay vung tiền để lấy lòng người đẹp.



Sau ngày đầu gặp mặt, đến ngày thứ 2 Pablo không ngại ngần tặng Utami 1 chiếc xe hơi trị giá 120 RM ( gần 682 triệu Việt Nam đồng) tại Indonesia. Đến ngày thứ 2, anh lại tiếp tục tặng người đẹp món quà trị giá lớn hơn rất nhiều lần, đó chính là chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ trị giá gần 307.988USD (gần 7 tỷ đồng).



Những món quà đắt đỏ Pablo tặng bạn gái chỉ sau 3 ngày quen biết khiến nhiều người "đỏ mắt". Đây cũng là những món quà khởi đầu cho tình yêu "khủng" mà đại gia này đã bỏ công sức và tiền bạc để đầu tư.



Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải sốc nhất. Đến ngày thứ 4, vị tỷ phú này đã quyết định chấm dứt chuỗi 3 ngày hẹn hò bằng màn cầu hôn đặc sắc và ngay lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý.

Bởi thời gian yêu nhau quá ngắn, sau khi cưới cặp đôi thường xuyên đi du lịch, khoe người xem "lóa mắt" với cuộc sống sang chảnh. Thậm chí, để tạo bất ngờ trong sinh nhật vợ, nam tỷ phú còn thuê nguyên 1 đội nam thanh nữ tú, trên cầm các tấm biển lớn in từng chữ cái trong tên Utami đứng dàn hàng trên đảo Bali khiến cô vợ xinh đẹp vỡ òa hạnh phúc.



Tuy nhiên, chuyện tình này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng nữ MC lấy chồng giàu vì tham tài sản, tuy nhiên Utami đã phủ nhận: "Tôi cưới anh ấy không phải vì xe hay đồng hồ anh tặng, đơn giản vì anh đã chứng minh cho tôi thấy anh yêu tôi nhiều thế nào. Tôi đã từng thử thách anh ấy, anh vẫn vui vẻ đón nhận và vượt qua".

Đồng hành bên nhau được gần 4 năm, tới bây giờ những gì họ thể hiện vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu. Dù đã là vợ đại gia, Utami vẫn theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình. Cặp đôi cũng đã có 1 bé trai kháu khỉnh và cuộc sống ngày càng hạnh phúc.

