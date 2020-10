Cường Đô La ghi điểm tuyệt đối nhờ cách chăm con, nhìn là biết cuồng 'công chúa' đến mức nào

Sau khi hạ sinh công chúa nhỏ, trên trang cá nhân của vợ chồng Đàm Thu Trang thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái. Được biết, ái nữ nhà Cường Đô La đã được hơn 2 tháng tuổi, đến sáng 9/10 đã được bố mẹ đưa đi tiêm phòng.

Từ hình ảnh được đăng tải, mẹ bỉm Đàm Thu Trang sau khi sinh nở đã thon gọn hơn, bé Suchin trộm vía cũng rất ngoan ngoãn và bụ bẫm. Chia sẻ trên trang cá nhân, Cường Đô La hạnh phúc viết: "Hôm nay đưa công chúa đi chích ngừa, trộm vía em ngoan, yêu em".

Trong ảnh, Cường Đô La trìu mến ngắm con gái nhỏ đang bế bồng trong tay, miệng còn chu lên như đang dỗ dành, nói chuyện với bé. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ thấy đại gia phố núi cuồng con gái đến mức nào!

Cường Đô La bận bịu với tiểu công chúa thì bà xã Đàm Thu Trang ngồi bên cạnh khá nhàn nhã, cô đeo khẩu trang kín mít, ngồi nghỉ ngơi và ngắm nhìn 2 cha con. Ngay khi hình ảnh được đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.





Hầu hết các bình luận đều dành lời khen cho ông bố bỉm sữa Cường Đô La: "Bố bế em gọn và ấm áp quá!", "Nhìn cách em ẵm con rất an toàn như vậy là biết em là người cha tuyệt vời rồi", "Chồng bế con, ẵm con, vợ ngồi bên ngắm nhìn. Còn hạnh phúc nào bằng nữa"...

Trước đó, Cường Đô La còn gây sốt khi trang bị cả tủ quần áo đầy đủ kiểu dáng và màu sắc cho ái nữ, tặng con gái set túi Chanel mini ngót nghét hơn nửa tỉ. Anh còn không ngại đẩy nôi đưa con gái đi khắp nơi, trông con cho vợ đi cà phê bạn bè.





Ngày 9/8 vừa qua, Đàm Thu Trang đã vượt cạn thành công, hạ sinh một tiểu công chúa đáng yêu Cường Đô La. Từ những hình ảnh được 2 vợ chồng chia sẻ, bé Suchin đang ngày càng lớn và bụ bẫm, đáng yêu.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ