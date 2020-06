Cường Đô La khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ bầu Đàm Thu Trang khiến nhiều người tan chảy

Sau hơn 1 năm chính thức về chung 1 nhà, cuộc sống hôn nhân của Đàm Thu Trang và đại gia phố núi Đàm Thu Trang có vẻ rất kín tiếng. Chỉ khi vợ xác nhận đã mang thai con đầu lòng của cả hai, Cường Đô La mới lên tiếng khoe chiếc "siêu xe" là nôi đẩy đầu tiên cho nhóc tì sắp chào đời.

Chiều hôm qua (28/6), nhân ngày gia đình Việt Nam, lần đầu tiên Cường Đô La đăng tải hình ảnh vợ chồng ngọt ngào. Trong ảnh là khoảnh khắc cực tình tứ của đại gia phố núi bên bụng bầu của vợ. Có thể thấy, dù vòng 2 đã lớn rõ nhưng Đàm Thu Trang vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng vẻ ngoài tươi tắn.

Bên cạnh hình ảnh mẹ bầu rạng rỡ, nhiều người còn vô cùng thích thú trước hành động của Cường Đô La khi xoa và nhìn bụng vợ đầy vui vẻ, hạnh phúc.

Trước đó, không chỉ khoe ảnh vợ bầu, Cường Đô La còn không ngại ngần khoe ảnh bà xã Đàm Thu Trang chăm sóc con trai Subeo vô cùng tỉ mỉ. Dù đang mang bầu nhưng Đàm Thu Trang vẫn tranh thủ đi du lịch cùng chồng và bé Subeo.

Không những thế, cựu mẫu còn dành những cử chỉ tình cảm cho con trai riêng của Cường Đô La. Dù bụng bầu đã to, nhưng trong dịp sinh nhật Subeo vừa qua Đàm Thu Trang vẫn đích thân chuẩn bị và trang trí bữa tiệc cho con trai.





Chiều 23/6 vừa qua, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang lần đầu đăng ảnh khoe bụng bầu to thấy rõ. Cô viết dòng trạng thái: "Surprise" (Bất ngờ) và gắn thẻ ông xã Cường Đô La.



Trong bức ảnh, 2 vợ chồng cô mặc đồ "tone sur tone". Người mẫu khoe bụng bầu đã to tương đương khoảng 5 tháng.Đây là lần đầu tiên Đàm Thu Trang xác nhận thông tin mang thai con đầu lòng với Cường Đô La thông qua việc công khai hình ảnh. Người hâm mộ và bạn bè nhanh chóng gửi lời chúc tới vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, giới tính đứa trẻ vẫn là một ẩn số.

Con của Cường đô la - Đàm Thu Trang sở hữu gia sản "khủng" | VTC Now

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ