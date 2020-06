Cứu 3 người phụ nữ bị nhóm thanh niên uy hiếp, ép làm nhân viên phục vụ karaoke

Do không có nhân viên phục vụ karaoke, nhóm thanh niên đã lên kế hoạch khống chế, bắt nhân viên nơi khác về.

Ngày 24/6, Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa bắt giữ nhóm thanh niên uy hiếp, bắt 3 người phụ nữ làm nhân viên phục vụ karaoke . Nhóm thanh niên gồm Đỗ Ngọc Sơn (24 tuổi), Đỗ Đức Hậu (19 tuổi), đều có HKTT tại xã Hanh Cù; Hà Minh Quân (21 tuổi, HKTT tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thế Công (21 tuổi, HKTT tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) bị bắt để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái Pháp luật

Do không có nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke của mình, Sơn đã bàn với Hán Quốc Cường (18 tuổi, HKTT tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba) lên kế hoạch khống chế nhân viên nữ của các nhóm khác về làm cho mình. Sau đó, Cường chuẩn bị nhiều vũ khí như 5 dao bầu, 1 dao phay, 1 dao dạng kiếm, 1 dùi cui điện, 8 tuýp sắt rồi đem cất tại phòng trọ.

Ngày 20/6, các thanh niên này mang theo dao, dùi cui điện đi trên 3 xe máy không biển số đi "tìm người". Khoảng 23h cùng ngày, đến đoạn cầu Kim Xuyên (xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng) thì nhóm này phát hiện xe máy đèo theo 3 nhân viên phục vụ quán karaoke nên đã bám theo. Nhóm thanh niên chặn xe, dùng vũ khí đe dọa sau đó bắt 3 người phụ nữ trên lên xe của chúng.

Sau đó nhóm thanh niên trở về phòng trọ ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba rồi tịch thu điện thoại di động, cử người trông giữ 3 người phụ nữ trên. Khi bọn chúng đang định lên kế hoạch chở người tới phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn Thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba theo yêu cầu thì bị Công an huyện Đoan Hùng phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng Hán Quốc Cường đã bỏ trốn khởi nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ