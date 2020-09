Cựu cán bộ lĩnh án 20 năm tù tội danh làm giả con dấu, giấy tờ nhà đất, thu lợi bất chính 37 tỉ đồng

Ngày 30/9, bị cáo Phạm Thanh Liêm, cựu cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình, đã bị TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin, Liêm đã tự giới thiệu mình là người có chức vụ trong các cơ quan Nhà nước, có khả năng làm thủ tục thuê đất với những người ở tỉnh Kiên Giang nhờ làm thủ tục thuê đất ven biển ở tỉnh Bình Thuận để làm dự án du lịch. Khi nhận được sự tín nhiệm có họ, bị cáo đã thuê người làm giả các con dấu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trực tiếp làm giả các tài liệu của cơ quan.

Bị cáo Liêm tại tòa

Cụ thể, Liêm đã thuê người làm 29 sổ hồng , 16 con dấu của các cơ quan Nhà nước. Liêm còn lợi dụng những hiểu biết về giấy tờ, trực tiếp làm giả năm bảng biểu tính thuế nộp tiền thuê đất, một biên bản giao nhận sổ hồng sử dụng các con dấu giả đóng lên các tài liệu này rồi sử dụng các tài liệu giả này để lừa đảo.

Sau đó Liêm sử dụng các con dấu giả đóng lên các tài liệu giả, thuê người vẽ bản đồ vị trí các thửa đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Tấn Duy ở Phú Quốc và bảy người khác với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng. Vụ việc còn có sự can thiệp của các cán bộ đang tại chức bao gồm ô ng Trần Huỳnh Phú, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT thuộc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận; Vũ Đông Phương, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bắc Bình; Ông Lê Minh Truyền, công chức địa chính thuộc UBND thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Hình ảnh minh họa

CQĐT xét thấy ba người này đều không biết Liêm lừa đảo nên không đồng phạm với Liêm nên không bị xử lý về hình sự. Tuy nhiên, hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của Phú, Phương và Truyền sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức. Sau khi vụ án xảy ra, 3 cán bộ này đã nộp lại hơn 160 triệu đồng là số tiền mà Liêm đã chiếm đoạt của các bị hại rồi đưa cho các cán bộ này.

Theo tòa, Phạm Thanh Liêm nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác mà mỗi lần đều cấu thành tội phạm nên thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tòa tuyên phạt Liêm 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Liêm phải chấp hành là 20 năm tù.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ