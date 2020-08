Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây buôn bán 40kg ma túy xuyên biên giới

Sau khi bị sa thải do vi phạm kỷ luật, cựu cảnh sát Hàn Quốc Kim Soon Sik đã trở thành kẻ cầm đầu đường dân buôn bán ma tuý xuyên biên giới và đã bị tóm gọn cùng 24 bị can tại Việt Nam

Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma tuý C04 (Bộ Công An), Cục vừa khởi tố 24 bị can về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ". Nhóm bị can trên nằm trong đường dây đưa "hàng cấm" từ Campuchia về Việt Nam để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển, có sự tham gia của nhiều người nước ngoài. Để triệt phá được đường dây phức tạp và có sự liên quan tới yếu tố nước ngoài này, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc cung cấp đầu mối chủ chốt từ Bộ đội Biên phòng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma tuý (C04 - Bộ Công An ) cho biết, xác định được kẻ cầm đầu đường dây là Kim Soon-sik, quốc tịch Hàn Quốc , hiện đang trú tại Quận 2, thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh Kim và đồng bọn bị triệt phá đường dây vận chuyển 40kg ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam Bất ngờ hơn, các cán bộ điều tra đã tìm hiểu được Kim từng có thâm niên 25 năm công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, sau khi bị sa thải do vi phạm kỷ luật. Hắn đã trở thành kẻ cầm đầu đường dây buôn bán số lượng lớn ma tuý xuyên quốc gia. Tuy vậy, thông tin về kẻ cầm đầu này chỉ là một nhánh nhỏ trong chuyên án. Qua đấu tranh, C04 phát hiện thêm một số manh mối khác ở Bắc Giang, Lạng Sơn trùng với chuyên án cục xác lập năm 2019. Kết quả điều tra xác định sau khi sang Việt Nam du lịch, Kim Soonsik quan hệ yêu đương với Huỳnh Thị Hoa Trân (Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE, có trụ ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh). Đôi tình nhân đã lợi dụng mối quan hệ này để làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy. Trước đó, rạng sáng 19/7, C04 chủ trì phối hợp với các lực lượng kiểm tra container trọng lượng khoảng 30 tấn tại khu vực cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh ngay trước khi hàng hóa được đưa xuống tàu biển xuất đi cảng Incheon, Hàn Quốc. Quá trình khám xét 10 kiện đá hoa cương, ban chuyên án phát hiện 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá giấu bên trong 4 kiện đá. Đến tối 30/7, các tổ công tác ban chuyên án bắt giữ 5 nghi phạm (2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam) trú tại hai căn chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét các địa điểm này, cảnh sát thu giữ thêm gần 120 kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin. Theo Cục trưởng C04, nhóm vận chuyển ma túy khai từng đưa trót lọt 5 lô hàng đá hoa cương sang Hàn Quốc, trong đó có 3 lô hàng giấu ma túy bên trong các khối đá. Sau 3 giai đoạn phá chuyên án, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 160 kg ma túy, 19 bánh heroin và nhiều ôtô, tiền mặt liên quan. Xem thêm: Đường dây `tuồn` 15 kg ma túy vào Đồng Nai đã bị bắt giữ Theo Phương Hoa/SKCĐ