Cửu Lưu Bá Chủ lên sóng ngày 23/10: Những điểm cộng khiến khán giả nên xem ngay và luôn!

Ngày 19/10 vừa qua, bộ phim cổ trang Cửu Lưu Bá Chủ đã tung ra trailer và poster của dàn diễn viên chính bao gồm Bạch Lộc, Lại Nghệ, Phương Dật Luân, Từ Mộc Thiền, Trạch Tử Lộ, Hầu Bội Sam... khiến nhiều người háo hức.

Phim mới Cửu Lưu Bá Chủ là câu chuyện tình cảm của Lý Thanh Lưu (Lại Nghệ) và Long Ngạo Nhất (Bạch Lộc) dưới bối cảnh thời nhà Đường. Lý Thanh Lưu (Lại Nghệ) là một thương nhân giàu có và vô cùng thông minh, sở hữu trí tuệ cao siêu lại lạnh lùng kiêu ngạo.

Bên cạnh đó, Long Ngạo Nhất (Bạch Lộc) là người đứng đầu của Long Trúc Bang lớn nhất kinh thành với tính tình lanh lợi, hoạt bát và thích hành hiệp trượng nghĩa.

Tại kinh thành, Lý Thanh Lưu có mở một tửu lâu trưng bày bộ y phục kim tơ vàng quý giá. Khi đó, ngoài giang hồ Long Ngạo Nhất đang mải tranh đấu sinh tử với bọn Xà bang chuyên áp bức dân lành. Vì sự mất tích của bộ quần áo dệt tơ quý giá, Lý Thanh Lưu và Long Ngạo Nhất 2 con người tưởng chừng không liên quan đến nhau phải cùng nhau hợp lực phá án.

Dần dần, họ trở thành bạn bè và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, sóng gió tiếp tục ập đến khi Lý Thanh Lưu bị dính kế và bại lộ thân phận hoàng tử. Để bảo vệ Lý Thanh Lưu, Long Ngạo Nhất buộc phải tiến cung để cùng anh đương đầu với sóng gió triều đình. Tại đây, Long Ngạo Nhất đã điều tra chân tướng kẻ chủ mưu đứng sau mọi âm mưu để trả lại bình yên cho bách tính kinh thành.





Bạch Lộc không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1994 từng khẳng định bản thân qua nhiều tác phẩm như: Đát Hỷ trong Đại Vương không dễ làm, Hoắc Toàn và Nhạc Uẩn trong Phượng Tù Hoàng, Vô Song trong Tây du ký Nữ Nhi Quốc, nữ ma đầu Lộ Chiêu Dao trong phim Chiêu Diêu... Đặc biệt, cô nàng còn đang 'làm mưa làm gió' trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương.

Trong khi đó, nam chính Lại Nghệ sinh năm 1990, là diễn viên trẻ trực thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ. Thời gian gần đây, nam diễn viên 30 tuổi đang dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn như Tây hải Nhị hoàng tử Điệp Phong trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Mông Thiên trong Cẩm Y Dạ Hành, Đệ Văn Sơ trong Chào Em Như Hoa,…

Trong Cửu Lưu Bá Chủ, sự kết hợp của 2 diễn viên chắc chắn sẽ mang đến những thước phim chất lượng. Bộ phim cổ trang Trung Quốc này chính thức lên sóng tối 23/10.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ