Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim màn giải cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Lào Cai 11:40 30/06/2020 Được biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/6 tại cầu Cốc Lếu , Lào Cai. Nhờ lực lượng Công an phường Cốc Lếu kịp thời có mặt và khuyên can, anh thanh niên đã kịp thời " tỉnh giấc" đưa tay cho mọi người kéo lên.