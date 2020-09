Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài bị tuyên án 8 năm tù về tội làm thất thoát tài sản Nhà nước

Hội đồng xét xử do chủ tọa phiên xử Nguyễn Thị Thanh Bình công bố toàn văn bản án đã được thông qua từ phòng nghị án.

Theo đó Hội đồng xét xử đá áp dụng BLHS 2015 theo quy tắc xử nghiêm trị với người có chủ mưu cầm đầu, những người tự thú, đầu thú, thành thật khai báo, tố giác đồng phạm, lập công tội, ăn năn hối cải, tự nghuyện sửa sai và bồi thường thiệt hại sẽ được Pháp luật khoan hồng.

HĐXX bắt đầu làm việc

Tòa tuyên áp ông Nguyễn Thành Tài cựu phó chủ tịch UBND TPHCM mức phạt 8 năm tù giam về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) bị phạt 5 năm tù

Ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM) bị phạt 5 năm tù

Ông Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2): 4 năm tù.

Ông Trương Văn Út (cựu phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) bị phạt 3 năm tù.

Ông Tài và bà Thuý tại toà

Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạt tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo có liên quan phải nộp lại số tiền 4,7 tỷ đồng theo tỷ lệ bằng nhau. Tòa cũng tuyên giao UBND TP.HCM thu hồi, quản lý khu đất 8-12 Lê Duẩn theo quy định của pháp luật.

Theo Phương Hoa/SKCĐ