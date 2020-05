Cựu sinh viên NEU tâm sự chuyện nghề: Lương 22 triệu/tháng, nhưng cuộc sống cứ như…cái máy

Công việc tốt, thu nhập một khoản ổn định, đủ để trang trải cho cuộc sống cá nhân là mơ ước của tôi hay rất nhiều bạn sinh viên. Vâng, đó không phải là một mong ước hão huyền mà rất thực tế. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, cái giá mà chúng ta phải trả, chắc chắn không hề rẻ đối với các bạn trẻ vừa rời ghế giảng đường, bắt đầu thích nghi.



Vừa mới đây, trên group NEU Confessions nổi tiếng, được đông đảo giới trẻ Việt Nam theo dõi, xuất hiện một dòng tám sự, gây chú ý.

Ưóc mơ có công việc ổn định, thu nhập tốt là điều mà mọi bạn trẻ hướng đến





Cô bạn là cựu sinh viên K54, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo như chia sẻ, cô gái đã đi làm, có công việc và thu nhập ổn định với mức lương 22 triệu, sau 3 lần đổi môi trường làm việc.

Những tưởng, đó là điều khiến cô tự hào, nhưng cô bạn này lại cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất nhàm chán. Bởi, để có được mức lương như hiện tại, cô gái đã phải đánh đổi đi nhiều thứ, từ sở thích, hoạt động thư giãn cũng bạn bè vầ cả những mối quan hệ khác.



Câu chuyện của cô không phải là sự than vãn thường tình, qua đó làm nhiều bạn trẻ có thêm giây phút sống chậm lại để suy ngẫm.





Nguyên văn tâm sự của cô gái như sau:



“Mệt mỏi với công việc mức lương 22 triệu….mất cân bằng cuộc sống.



Có thể đây là 1 con số nhiều người mong muốn với 1 người 26 tuổi nhưng với mình, có lẽ ở thời điểm hiện tại, sau chuỗi ngày chiến đấu với công việc thì lại không. Mình là nữ, cựu sinh viên K54 trường, sau 3 lần nhảy việc thì hiện tại mức lương của mình ở mức 18tr/1 tháng tính cả thưởng theo năm thì trung bình 22tr nhưng các bạn có lẽ ko hình dung được công việc của mình.



Sáng 8h có mặt, chấm công, vùi đầu vào công việc, làm 1 mạch đến 12h giờ tranh thủ ăn cơm nghỉ trưa rồi 1h chiều bắt đầu làm, bình thường 1 người 1 ngày làm khoảng 8-10 tiếng còn mình thì có ngày làm 10-12 tiếng, thậm chí là 14-16 tiếng khi quá tải công việc, thời gian còn lại mình chỉ muốn nghỉ ngơi.

Ngày nhận được việc làm là niềm vui hân hoan, bước khởi đầu cho sinh viên



Ngày nào cũng như ngày nào, mình sống như 1 cái máy.



Tất cả những sở thích của mọi người như mua sắm quần áo, mua điện thoại, mua đồng hồ, mua xe…..v….v….mua những thứ mình thích thì mình lại ko có thời gian để có thể chọn lựa, mua sắm. Chỉ khi nào mình cảm thấy hết, thấy hỏng, quần áo mua 1 lần có khi dùng nửa năm, thậm chí cả năm. Giày 1 lúc mua 3, 4 đôi. Tất cũng mua cả lố 20 chiếc đi dần.



Những ngày cuối tuần người thì về quê, người thì đi du lịch, đi cafe với bạn bè, mình thì mệt, ngay cả thứ 7, chủ nhật cũng phải làm việc.



Nhiều hôm bố mẹ gọi “Nay con có về nhà ko?”, “Khiếp sao làm việc nhiều thế”, “Con ko đc nghỉ à?” lại thấy chạnh lòng.



Nhiều hôm bố mẹ gọi "Nay con có về nhà ko?", "Khiếp sao làm việc nhiều thế", "Con ko đc nghỉ à?" lại thấy chạnh lòng.

Rồi hôm nay, lại 1 ngày mệt mỏi sau 1 cuộc họp tận 7h mới bắt đầu về, tranh thủ ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi, check deadline cũng đã hơn 11h đêm, nằm suy nghĩ…..đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, à từ năm 2 đại học đến giờ là đã 7 năm, mình cố gắng theo đuổi công việc, từ hồi ấy đi làm thêm, đi học tiếng Anh rồi làm đủ mọi việc để có kinh nghiệm, có được công việc như ngày hôm nay nhưng mình lại đánh mất quá nhiều thứ, ko có hoạt động ngoại khoá, cũng ko có n.y (vì mình quá bận, ko dành được thời gian cho ai cả), thời gian dành cho gia đình cũng ít, cho bạn bè cũng ít, đến giờ cảm thấy lạc lõng giữa các mối quan hệ, hàng ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Dần lãnh cảm, vô cảm với những thứ xung quanh mà lúc nào cũng việc, việc, chỉ có việc.

Sau khi tốt nghiệp, đi làm người trẻ sẽ có nhiêu thứ phải suy nghĩ, áp lực sẽ nhiều hơn





Bằng tuổi mình, các bạn có rất nhiều mối quan hệ, đi được nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có những chuyện để kể còn mình thì chỉ có chuyện công việc.



Mình mệt mỏi, mình bỗng dưng muốn sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng, có mức lương vừa phải….chứ ko phải như bây giờ, ngày nào cũng stress, cũng mệt mỏi.”



Tâm sự của cô bạn nhận thu hút 20 nghìn lượt like, cùng hơn 3000 lượt bình luận.



Có quan điểm cho rằng, mức lương cao như vậy là xứng đáng với công sức bỏ ra và áp lực là điều đương nhiên, không việc gì phải than vãn.



Trái lại, tài khoản Cún Đốm lại đồng cảm: “Biết đi làm từ năm 2 chứng tỏ bạn cầu tiến, độc lập và là người rất chăm chỉ.



Với mức lương hiện tại bạn có thể sống đầy đủ, làm những gì mình thích. (Sẽ là áp lực hơn nếu thu nhập của bạn dưới con số đó) Điều đó rất tuyệt rồi, tuy nhiên với lượng công việc dày đặc như vậy bạn nên tìm 1cty khác phù hợp và có mức lương tương đương, với 7 năm kinh nghiệm thì chắc chắn điều đó sẽ không khó đâu.



Bạn cũng đừng nên tiếc nuối tuổi trẻ vì 26 chúng ta hãy còn trẻ để làm những việc ngày xưa chưa làm. Còn hơn rất nhiều người vì mải mê cuộc sống sinh viên vô tư mà giờ ra trường mấy năm rồi vẫn chật vật kiếm việc với mức lương it ỏi.



Chúc bạn sớm cân bằng mọi thứ.”





Đúng là cuộc sống này cái gì cùng có những mặt trái của nó, những cái được và mất luôn có thể bù trừ cho nhau. Vì vậy, tuổi trẻ hãy cống hiến hãy làm việc với đam mê để về sau không tiếc nuối, nhưng đừng quên dành một chút thời gian cho bản thân, gia đình và những người mình thương nhé!





