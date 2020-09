Sự hồi sinh kỳ diệu của bé sơ sinh ngừng tim, bị vứt trong thùng rác sau khi nạo phá

Chiều 12/9, bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn) cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện vừa cứu sống kỳ diệu một bé sơ sinh bị phá bỏ ở tuần 31, bị vứt trong thùng rác được nhóm thiện nguyện mang đến.



Cũng theo bác sĩ Giang, khi đến bệnh viện bé sơ sinh đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn. Bé chỉ nặng 1,6kg, toàn thân tím tái, hạ thân nhiệt nặng, chỉ còn 34,8 độ C, ước tính mới chào đời được khoảng 30 phút.

Hình ảnh bé Nguyễn Bình An



Được biết, bé được nhóm thiện nguyện nhặt được ở một thùng rác tại một cơ sở nạo phá thai ở Hà Nội, đưa đến bệnh viện vào tối 4/7. Lúc đầu, vì nghi ngờ nên bệnh viện đã nhờ công an đến để xác minh. Đến khi đúng như nhóm thiện nguyện nói, các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm.



Bé sơ sinh được nhóm thiện nguyện đặt tên là Nguyễn Bình An. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bé. Sau 4 tiếng, Bé sơ sinh được nhóm thiện nguyện đặt tên là Nguyễn Bình An. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bé. Sau 4 tiếng, Sức Khỏe của bé diễn biến xấu đi, huyết áp tụt, mạch khó bắt nên các bác sĩ phải chuyển sang cho thở cao tần HFO (loại máy thở hiện đại nhất cho sơ sinh).



Sau 5 ngày, bé An đã vượt qua cơn nguy kịch, được chuyển về thở máy thường và có thể tự thở vào ngày 13/8. Bên cạnh đó, bé An còn được điều trị kháng sinh liên tục trong vòng 5 tuần do tình trạng nhiễm trùng nặng.



Sau hơn 2 tháng cấp cứu điều trị, bé An đã nặng 2,6kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Bé đã có thể tự thở, tự bú, người hồng hào.



Hiện tại, Hiện tại, bệnh viện Xanh Pôn đang chờ hoàn tất các thủ tục để đưa bé đến trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ