Phép màu xảy ra: Đã cứu sống được 33 người trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (Quảng Nam)

Tối 28/10, sau một tiếng nổ lớn một quả đồi bất ngờ sạt lở khiến toàn bộ ngôi làng tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam ) bị vùi lấp. Được biết, nơi có 11 hộ dân sinh sống. Vụ việc xảy ra chỉ có 4 người may mắn thoát nạn, còn lại đều bị mất tích.

Theo thông tin mới nhất từ Báo Người Lao Động , chiều 29/10 lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thêm hàng chục người trong số hơn 40 người bị mất tích trong vụ sạt lở. Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều người bị thương rất nặng, nhiều người nguy kịch nhưng có nhiều người may mắn còn sống.

Theo Trung tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My, hiện lực lượng chức năng đã cứu sống được 33 người. Trong số đó có 16 người bị thương đặc biệt 8 người bị thương nặng.

Khi được tìm thấy, những người này đã được khiêng ra bên ngoài để cấp cứu. Những người còn sống được nước đẩy dồn về chân núi. Những nạn nhân trong vụ sạt lở được đưa về Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Hầu hết nạn nhân đều trong tình trạng đa chấn thương và còn tỉnh táo.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 6 thi thể. Hiện vẫn còn 13 người trong vụ sạt lở đất ngày 28/10 còn mất tích và công cuộc tìm kiếm vẫn đang tích cực diễn ra.

Anh Đinh Văn Thượng (25 tuổi, công nhân đang làm việc tại một công trình gần Trung tâm xã Trà Leng) - nhân chứng trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng không khỏi sợ hãi khi nhớ lại vụ việc kinh hoàng. Anh cho biết, vào khoảng chiều 28/10 khi anh cùng nhóm 5 công nhân khác đang ngủ trưa thì bất ngờ nghe tiếng sạt lở ầm ầm.





Anh Thượng cho biết: “Nguyên cả nhà bị ủi bay luôn nhưng 5 người chúng tôi thoát được còn ông chủ nhà thì tử vong, đã tìm được thi thể”. Sau khi thoát được ra đống đổ nát, anh cùng nhóm công nhân đi bộ ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Anh cũng cho biết, trong trung tâm xã có 1 ngôi làng thuộc thôn 1 bị vùi lấp nặng. Tại đây, có nhiều người mất tích nhưng chưa được tìm thấy.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ