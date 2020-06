Cứu sống nam thanh niên ăn lá ngón tự tử vì mâu thuẫn với người nhà

Do mâu thuẫn với người nhà, nam thanh niên đã quyết định ăn lá ngón tự tử, toàn thân tím tái.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/6, gia đình anh L.V.P. (SN 1995, ngụ xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ) được gia đình đưa tới trạm Y tế xã Mường Ải cấp cứu. Anh P. nhập viện trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, mạch đập yếu, khó thở, tính mạng nguy kịch. Nghi nạn nhân bị trúng độc, quân y Đồn Biên phòng Mường Ải và quân y tăng cường xã Mường Ải đã khẩn trương cấp cứu cho nạn nhân. Sau khoảng 3 giờ tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Người nhà nạn nhân cho biết do mâu thuẫn gia đình, anh P. đã quyết định ăn lá ngón tự tử. Hiện Sức Khỏe của bệnh nhân đang bình phục, có tiến triển tốt.

Trước đó vào tối 2/6, chị L.Y.M. (SN 1995, trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cũng ăn lá ngón tự tử do mâu thuẫn với gia đình. Khi người nhà phát hiện, nạn nhân đã bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu nguy hiểm đến tính mạng.

Người nhà hốt hoảng liền đưa chị M. tới Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu. Các bác sỹ phòng khám quân dân y đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân. Rất may, sau 3 giờ tích cực điều trị, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, tiến triển tốt.

Được biết, tính từ đầu năm 2020, quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cùng các y, bác sỹ địa phương đã cứu sống 7 nạn nhân ăn lá ngón tự tử bằng phương thuốc dân gian. Bài thuốc dân gian từng nhiều lần cứu chữa thành công các trường hợp ăn lá ngón tự tử do các bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cung cấp: Thân cây chuối, lá rau má đập dập lấy nước. Thả 2-3 con nhái còn sống vào hỗn hợp nước chuối - rau má trong khoảng 1 phút rồi vớt ra. Sử dụng nước này để cho bệnh nhân uống kích thích nôn, loại bỏ độc tố trong dạ dày

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ