Cứu sống ngoạn mục bé gái sinh non nặng chỉ 700gram ở Long An

chăm sóc Kangaroo ngay tại phòng sinh và xuyên suốt đến khoa chăm sóc tăng cường sơ sinh (NICU) có tuổi thai cực non và cân nặng cực thấp thành công. Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, mới đây đơn vị đã cứu sống thành công một bé gái sinh non nặng 700 gram ở tuổi thai 26 tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là một trong những ca đầu tiên ở nước ta được

Được biết, vào ngày 31/8 vừa qua, chị B.T.T.N. (quê Long An) đi khám với các dấu hiệu như: Ra dịch hồng, đau bụng từng cơn ở tuần thai thứ 26. Sau khi thăm khám tại một bệnh viện ở huyện Tân Thạnh (Long An), các bác sĩ tại đây thấy chị N. có dấu hiệu dọa sinh non lên đã chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An.

bác sĩ khoa Sơ Sinh được mời lên hội chẩn để xác định khả năng sống sót của đứa bé. Theo BS Lương Kim Chi – Trưởng khối Sơ Sinh Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An , qua thăm khám và siêu âm mọi người nhận định đây là trường hợp hiếm gặp. Các



Sau 2 giờ nhập viện, bé gái (tên Bắp) đã chào đời an toàn với cân nặng 700gram, chiều dài và chu vi vòng đầu là 33cm và 24cm. Bé không khóc, không thở, toàn thân tím tái và trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, bác sĩ Khoa Sanh và Khoa Sơ sinh đã phối hợp hồi sức cho bé bằng cách lau khô kích thích, bóp bóng qua mặt nạ.

Sau 2 phút, bé bắt đầu thở được, da cũng hồng hào trở lại. Bé được kề da với mẹ và gắn hệ thống thở NCPAP hỗ trợ phổi, sau 30 giây sẽ được đánh giá lại để tiếp tục áp dụng phương pháp.

khoa Sơ Sinh chăm sóc đặc biệt. Tại đây, bé tiếp tục thở NCPAP, thực hiện phương pháp da kề da 24/24h, cho ăn sữa mẹ, kèm nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và kháng sinh. 60 phút sau sinh , bé đã ăn được sữa non của mẹ, tình trạng cả 2 mẹ con sau 2 giờ đã ổn định nên được đưa về

Sau 1 tuần, bé đã có thể tự thở khí trời mà không cần đến phương pháp hỗ trợ NCPAP. Hai tuần kế tiếp, bé ngưng hoàn toàn các can thiệp y tế và được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Được chăm sóc tại khoa Sơ Sinh 57 ngày, bé Bắp đã nặng 1,545 kg, chiều dài 42,5cm, vòng đầu 31,5cm, có thể tự bú mẹ. Mỗi khi nghe giọng ba mẹ, bé thường cười rất tươi.





Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyên những bà bầu có nguy cơ dọa sinh non nên lựa chọn khám và sinh tại các cơ sở y tế có chăm sóc Kangaroo, da kề da sau sinh để được chăm sóc tối ưu.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ