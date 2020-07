Cựu thiếu tá công an lĩnh án tử hình vì buôn ma túy, kiếm lời 90 triệu đồng

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia có sự tham gia của cựu thiếu tá công an TP.HCM.

Theo cáo trạng, đường dây buôn bán trái phép chất ma túy này do đối tượng Cao Xuân Thủy (30 tuổi, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Trong đường dây này có có sự tham gia của cựu thiếu tá công an thuộc đơn vị cấp phòng của Công an TPHCM Võ Văn Quý (42 tuổi).

Ngoài ra còn có 13 bị cáo, gồm Tống Kim Sơn (48 tuổi), Huỳnh Lê Khanh (37 tuổi), Châu Thông Cường (52 tuổi), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi), Thái Vĩ Dân (46 tuổi), Đào Duy Thương (32 tuổi), Dương Thế Anh (41 tuổi), Dương Hồng Nhật (34 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (46 tuổi), cùng quê Cà Mau; Phạm Như Hải (42 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau) và Và Nhia Lỳ (28 tuổi), Cú Vư (27 tuổi), cùng quốc tịch Lào.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 tới 4/2018, Thủy cùng Sơn và cựu thiếu tá công an Quý đã cùng những người khác thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng mua ma túy từ nước ngoài về Nghệ An, sau đó chuyển vào TP. HCM tiêu thụ. Được biết, tổng số ma túy mà các đối tượng mua bán là hơn 1,4 kg heroin, 22 kg ma túy đá. Bị cáo Quý khai đã 5 lần trực tiếp mua bán, kiếm lời 90 triệu đồng.

HĐXX xác định cựu thiếu tá đã đầu thú, giúp phá áo, đồng thời an năn hối cải, gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên do bị cáo từng là công an, từng tham gia mua bán ma túy 5 lần nên phải nhận án tử hình mới đủ răn đe, giáo dục. Sau đó, bị cáo Quý nói lời sau cùng, thừa nhận mọi hành vi phạm tội, mong HĐXX cho cơ hội để làm lại cuộc đời.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án bị cáo Võ Văn Quý lĩnh án tử hình về tội Mua bán trái phép ma túy. 4 đồng phạm khác gồm Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Dương Thế Anh và Dương Hồng Nhật cũng bị tuyên án tử hình. Ngoài ra còn có 8 người bị tuyên án chung thân, trong đó hai bị cáo Và Nhia Lỳ, Cú Vư có bản án tử hình từ một vụ án khác, tổng hình phạt là tử hình; 2 người lần lượt lĩnh án 20, 30 năm tù.

