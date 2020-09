Cựu Trưởng ban Nội chính chết bất thường ở nghĩa trang được nhận xét là người hiền lành

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, một số người dân đi qua khu vụ nghĩa trang ở xã Minh Lãng (huyện Vũ Thư) thì bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông. Người này nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể ông Điều

Công an huyện Vũ Thư phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc phong tỏa hiện trường, xác định nguyên nhân tử vong. Qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân là ông Điều.

Ông Điều chính là người điều khiển xe ô tô mang BKS 29A - 995.83 gây tai nạn cho một người đi xe đạp, khiến người này bị thương nặng và tử vong sau đó. Tiếp đó, ông Điều còn điều khiển xe ô tô bỏ chạy khiến người dân vô cùng bất bình.

Ông Điều bị cách chức, khởi tố liên quan đến vụ tai nạn giao thông

Liên quan đến vụ tai nạn này, ngày 12/5, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều.

Đến ngày 3/6, Công an TP Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố bị cán, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Điều để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Gần đây nhất Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều. Và khi vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý thì ông Điều tử vong bất thường tại nghĩa trang.

Theo một số cư dân mạng chia sẻ trên các hội nhóm ở Thái Bình rằng, ông Điều từng là cán bộ hiền lành. Họ từng tiếp xúc với ông khi còn làm Bí thư huyện Quỳnh Phụ.

Bình luận của cư dân mạng về việc ông Điều tử vong trong nhóm Thái Bình - báo lá đu đủ

Ngoài ra, theo nguồn tin trên mạng xã hội, có thể ông Điều chết do tự tử. Tuy nhiên, đây mới là thông tin trên mạng xã hội , cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy trong chòi rẫy