Chân dung 2 kẻ cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh vừa bị bắt giữ: Đều trú tại Hà Nội

Theo nguồn tin từ VTC .vn, đại tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: Đơn vị vẫn đang phối hợp tích cực với Công an quận Đống Đa và Bộ Công an bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh ở số 27, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.