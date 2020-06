Nóng: Đã bắt được đối tượng bị truy nã toàn quốc do bỏ trốn khỏi tòa án khi phiên xử sắp diễn ra

Sau 3 ngày bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Văn Trung đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào rạng sáng nay ở phường La Khê, quận Hà Đông.

Tin tức mới nhất ngày 21/6, VTC News dẫn lại lời lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng vừa mới bắt giữ bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1983; tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) bỏ trốn khi bị đưa ra xét xử tại TAND quận Hà Đông vào ngày 18/6 vừa qua.



Cụ thể, vào khoảng 0h38 ngày hôm nay (21/6), Công an quận Hà Đông bất ngờ tiếp nhận tin nhắn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Trung hiện đang lẩn trốn ở phường La Khê, quận Hà Đông. Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động đến hiện trường.

Trung bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở phường La Khê, quận Hà Đông.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng cầm 2 tuýp sắt vót nhọn để chống trả nhưng không thành, nhanh chóng bị khống chế.

Theo Zing News, đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở phường La Khê, quận Hà Đông. Sau khi đưa Trung về trụ sở cơ quan điều tra để lấy lời khai, một cán bộ phá án cho biết: "Trung định leo lên nóc nhà để bỏ chạy, tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế, không có cơ hội phản kháng".





Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, vào ngày 20/6 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Trung về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử theo điều 386 Bộ luật hình sự.



Được biết vào ngày 18/6, khi Trung được áp giải tới TAND quận Hà Đông để xét xử về tội đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lúc lực lượng công an mở khóa còng số 8 để đưa bị cáo vào phòng xử thì người này bất ngờ vùng chạy. Bị truy đuổi, Trung chạy vào quán phở lấy hai con dao chống trả rồi chạy thoát về hướng Cầu Đen.

Nguyễn Văn Trung vốn là đối tượng cộm án ở địa phương, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự.



Nguyễn Văn Trung vốn là đối tượng cộm án ở địa phương, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Ngày 9/11/2011, Trung bị Công an phường Văn Quán, Hà Đông xử phạt hành chính tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Ngày 30/6/2012, Trung lĩnh án 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái Ngày 30/6/2012, Trung lĩnh án 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái Pháp luật do Toà án nhân dân quận Thanh Xuân tuyên phạt.

Ngày 13/7/2017, Toà án nhân dân quận Hà Đông xử 8 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản. Tháng 11/2019, Trung bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “trộm cắp tài sản” đang cho tại ngoại.



Trong vụ án được đưa ra xét xử hôm 18/6, Trung bị xét xử vì hành vi dùng báng súng đánh bạn gái đến thương tật. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị xét xử, đối tượng đã manh động bỏ chạy khỏi trụ sở TAND quận Hà Đông.



