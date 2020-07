Chân dung gã trai đâm chết Công an viên bị bắt sau nhiều ngày truy nã

Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Gia Lai , đơn vị đã bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Hoàng Vĩnh Độ (SN 1988, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đối tượng Độ bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn 4, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Sau khi bị bắt, đối tượng Độ được di lý về tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến việc truy bắt đối tượng này, ngày 26/6, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi lệnh truy lã Độ với tội danh Giết người. Công an nhấn mạnh, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Độ đến Công an, VKSND, UBND nơi gần nhất.

Đối tượng Độ bị bắt sau nhiều ngày trốn truy nã

Liên quan đến tội trạng của Độ, trước đó, khoảng 16h ngày 13/6, do mâu thuẫn từ trước nên Đinh Xuân Hoàng (SN 1991, là Công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa) và Nguyễn Đình Đông (SN 2001, trú thị trấn Nhơn Hòa) đã hẹn Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pứh) tới khu vực đường nhựa thuộc thôn Hòa Bình (thị trấn Nhơn Hòa) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại địa điểm này, Hoàng, Đông và Phú xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Đúng lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, anh trai Phú) đi ngang qua, thấy em bị đánh nên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh Hoàng và đâm 1 nhát vào trúng vùng bụng của anh Đông.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân sống gần đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu . Do thương tích quá nặng nên Hoàng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pứh. Còn Đông được đưa lên tuyến trên chữa trị. Riêng anh em Độ và Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Phú đã đến Công an đầu thú còn Độ vẫn cố tình lẩn trốn.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành các bước lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ án để chuyển VKSND cùng cấp tiến hành thụ lý theo đúng quy định Pháp luật

Theo Nga Đỗ/SKCĐ