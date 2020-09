Chân dung gã chồng đâm vợ và tình địch thương vong trong nhà nghỉ bình dân ở Quảng Ninh

Theo thông tin mới nhất từ báo Giao Thông, Công an TP Uông Bí đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh ). Tân chính là người đâm vợ và tình dịch thương vong vào chiều muộn ngày 1/9/2020 tại nhà nghỉ Dũng Anh.

Công an TP Uông Bí cho biết, nhờ sử dụng đồng bộ các giải pháp và sự vận động tích cực của cơ quan chức năng nên 0h ngày 2/9, Tân đã từ Hạ Long về Uông Bí đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để bàn giao Tân cho cơ quan điều tra Quân đội xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Tân khai báo về hành vi của mình

Về lý do bàn giao Nguyễn Hữu Tân cho cơ quan điều tra Quân đội tiếp tục thụ lý là vì nạn nhân Nguyễn Thành Công (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, Tx Đông Triều) - người bị đâm tử vong là quân nhân. Như vậy vậy, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho Quân đội tiếp tục điều tra, xử lý.

Như đã đưa tin, khoảng 17h45 ngày 1/9, tại nhà nghỉ Dũng Anh (khu 6, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Tân phát hiện vợ là Nguyễn Thị Sao (SN 1985) cùng anh Nguyễn Thành Công (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, Tx Đông Triều) đi vào phòng 202 của nhà nghỉ này.

Chứng kiến cảnh tượng này, Tân không thể kiềm chế được bản thân liền cầm dao lao vào phòng đâm chị Sao và anh Công gục tại chỗ. Gây án xong, Công bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án

Phát hiện sự việc, nhân viên trong nhà nghỉ nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Song do vết thương quá nặng, sốc mất máu nên anh Công đã tử vong ngay sau đó.

Ít phút sau, Công an TP Uông Bí nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Đồng thời cử một đội pháp y khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức an táng. Còn chị Sao hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.





