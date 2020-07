Chân dung nghi phạm đánh chết hàng xóm rồi bỏ trốn vào trong rừng ở Sơn La

Chiều ngày 1/7, ông Quàng Văn Thương – Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ) thông tin, Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng xã đã vây bắt thành công nghi phạm Lò Văn Niên (36 tuổi, trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu).

Theo ông Thương, nghi phạm Niên bị bắt giữ lúc 11h30 ngày 1/7. Hiện các điều tra viên đang lấy lời khai của Niên. “Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn cách hiện trường khoảng 2km, lẩn trốn trên một quả đồi”, ông Thương thông tin thêm.

Lò Văn Niên sau khi bị bắt

Như đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 30/6, khi ông Lo Văn N. (SN 1975) trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (SN 1984) từ bụi cỏ xông ra dùng gậy đánh gục.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm Lò Văn Niên.

Trước đó, Công an phải huy động cả chó nghiệp vụ để truy tìm đối tượng này

Theo người dân địa phương, từ trước đến nay hai người và hai gia đình không có mâu thuẫn gì.

Theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, do bản nằm sát bìa rừng, nên đối tượng có thể đang lẩn trốn trong rừng và việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. "Đến khoảng 18h chiều nay, các lực lượng phát hiện dấu vết nghi phạm, nhưng sau đó lại mất dấu”, vị chủ tịch xã nói thêm.

Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Thuận Châu đã huy động lực lượng trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm trong rừng Trọ Phảng. Hiện nay, các lực lượng vẫn đang tổ chức truy bắt, song chưa có kết quả.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

