Chân dung gã trộm đồ thờ cúng xảo quyệt: Trốn ra biển, thay đổi tên họ nhưng vẫn sa lưới

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, đơn vị đã cử các trinh sát đi di lý đối tượng Lê Hoàng Hảo (24 tuổi, ngụ xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột) từ đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) về để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, sáng 9/1/2019, đối tượng Hảo đi bộ qua nhà bà Vũ Thị Năm (50 tuổi, ngụ cùng xã) thì thấy cửa nhà không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hảo lượn lờ thấy khu vực gần nhà bà Năm vắng người qua lại nên đã đi vào phá khóa, đột nhập vào trong nhà lấy nhiều đồ thờ cũng cùng một số tài sản có giá trị khác của gia đình

Hảo bị di lý về Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra

Khi Hảo đang mải miết thu gom tài sản thì bị hai người con của bà Năm bắt quả tang, giao cho cơ quan Công an. Đến ngày 1/4/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hảo để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Không bằng lòng với việc cấm khỏi nơi cư trú và điều tra , đối tượng Hảo đã nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30/5/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng đối tượng Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra của Công an, sau khi bỏ trốn, Hảo đã xuống TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiếp đó, Hảo trốn xuống Cà Mau và xin lên tàu cá làm thợ đánh bắt cá. Taijd dây, đối tượng Hảo đã đổi tên thành Phạm Mạnh Lộc, đổi quê thành Gia Lai.

Trong suốt quá trình Hảo bỏ trốn, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục truy tìm, phối hợp với Công an các tỉnh thành lân cận để điều tra. Đến khoảng 2h ngày 20/7, một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Đồn biên phòng đảo Hòn Chuối bắt giữ được Hảo khi đang đi đánh bắt cá trên biển.

Hảo khai rất bất ngờ khi bị Công an bắt giữ

Tại trụ sở Công an, Hảo đã khai nhận việc lẩn trốn sau khi ăn trộm tài sản của gia đình bà Năm. Hảo cũng thừa nhận việc đã thay tên, đổi họ, quê quán và xác định sẽ ở trên tàu, ra khơi đánh bắt và không vào đất liền để trốn tránh.

Hảo khai rằng: “Em nghĩ công an sẽ không bao giờ bắt được. Em cũng rất bất ngờ khi bị bắt”.

Trong quá trình lấy lời khai đối tượng này, Hảo còn khai đã từng thực hiện một vụ trộm cắp khác tại xã Cư Êbuar.

Your browser does not support HTML5 video. Trộm tiền về đưa cho mẹ đi sắm vàng

Theo Nga Đỗ/SKCĐ