Đã bắt được gã đàn ông tưới xăng thiêu sống người tình do mâu thuẫn sau 5 tháng lẩn trốn

Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, cơ quan đã bắt giam đối tượng Lê Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Lê Minh Hoàng và chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, ngụ tại Phú Quý) có quan hệ tình cảm. Sau đó, Hoàng dọn về chung sống như vợ chồng với chị Trang.

Hoàng và chị Trang là công nhân tại công ty đúc trụ thanh long ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Cả hai đi làm cả ngày nên thường dành nhiều thời gian cho nhau vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống cả hai nhận thấy một số bất đồng trong quan điểm.

Đỉnh điểm vào khoảng 11h ngày 27/3, do mâu thuẫn, Hoàng đi mua xăng về tưới lên người nhân tinh rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội Hoàng đứng trong phòng xem. Phát hiện vụ cháy từ phòng chị Trang, nhiều công nhân sống gần đó chạy đến ứng cứu thì bị Hoàng ngăn cản.

Về phần chị Trang, nhân lúc Hoàng không để ý đã vùng chạy ra ngoài dập lửa. Đồng thời gọi điện cho gia đình đến ứng cứu.

Hoàng bị bắt sau 5 tháng lẩn trốn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khi phát hiện nhiều người đến hiện trường, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Chị Trang được người nhà và đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định bị bỏng 20% độ IIAB ở mặt, cổ, thân.

Trong quá trình truy bắt tội phạm, ngày 11/5, Công an tỉnh Bình Thuận gửi thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an), Công an các tỉnh, thành để hỗ trợ truy tìm Hoàng.

Sau 5 tháng nỗ lực đấu tranh, truy tìm, Công an phát hiện Hoàng đang lẩn trốn ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đến tối 11/8, Công an, ập vào bắt giữ khi Hoàng rời nhà trọ ra ngoài.

Trước đó vào ngày 21/7, Công an tỉnh An Giảng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (39 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội Giết người.

Quang bị cáo buộc là kẻ đốt nhà người tình xảy ra vào tháng 7/2020 tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang. Hậu quả khiến 3 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Quang và Linh bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, cả hai đối tượng bị bắt giữ sau đó ít ngày.

Your browser does not support HTML5 video. Cặp đôi tự thiêu ở TP Hồ Chí Minh

Theo Thanh Mai/SKCĐ