Chân dung `quái nữ` xúi con trộm túi tiền của người bán cà phê vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin mới nhất từ Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh), đơn vị đã bắt được đối tượng xúi con trộm túi tiền của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh. Danh tính đối tượng này là Chu Thúy An (SN 1978, ngụ quận Bình Tân).





Được biết, tại trụ sở Công an, An đã thừa nhận hành vi của mình. Theo cơ quan điều tra, An và chồng là đói tượng nghiện ma túy. Vì không có tiền mua thuốc hút chích nên đã nảy sinh kế hoạch trộm cắp tại sản của người dân địa phương.





Như đã đưa tin, sáng 28/9 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh đứa trẻ trộm túi tiền của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè. Theo clip, người phụ nữ đi xe tay ga chở con trai đến mua nước của người phụ nữ bán cà phê rồi nhân lúc chủ quán không để ý liền xúi con xuống trộm túi xách đựng tiền.

Đối tượng An chính là kẻ xúi con trộm túi tiền của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè





Hành động trót lọt, người mẹ dặn chủ quán tý nữa sẽ quay lại lấy rồi phóng xe đi luôn. Người phụ nữ bán cà phê không hề hay biết mình đã bị mất túi tiền.





Vụ việc này xảy ra vào tối ngày 23/9 trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh.





Liên quan đến vụ việc, Công an phường phường 14, quận 3 xác nhận, có sự việc trên. Sau khi có thông tin, đơn vị đã xuống hiện trường , trích xuất camera an ninh truy tìm người phụ nữ trên.





Theo thông tin đã đăng tải trên báo Giao thông, người phụ nữ bán cà phê vỉa hè bị trộm túi tiền là bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ TP.HCM). Bà Mai từng chia sẻ, số tiền trong túi bị trộm khoảng 700.000 đồng. Ngoài ra trong túi còn một số thẻ cào điện thoại giá trị khoảng 1,6 triệu đồng.





Hiện cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai đối tượng An để làm rõ vụ việc.

