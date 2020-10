Nữ quái vượt gần 200km từ Yên Bái xuống Hà Nội tự nhận là `thầy cúng` để trốn nợ và tiếp tục lừa đảo

Đến ngày 24/8/2020, Công an tỉnh Yên Bái tống đạt quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Nghĩa. Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an các tỉnh bạn tổ chức truy tìm đối tượng Nghĩa.