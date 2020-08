Danh tính tài xế container đâm chết 2 người lúc rạng sáng rồi thản nhiên bỏ đi ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ container tông chết 2 thanh niên vào rạng sáng ngày 16/8, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ) cho biết, đơn vị đã xác định được phương tiện và tài xế lái xe gây tai nạn.

Qua thu thập dấu vết tại hiện trường, lời khai nhân chứng và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, lực lượng chức năng xác định được phương tiện gây tai nạn là xe đầu kéo mang BKS 51C-661.59 kéo theo rơ mooc BKS 51R-028.77. Theo điều tra, chiếc xe này thuộc sở hữu của Công ty TNHH TM DV MCI, có trụ sở tại phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Cơ quan điều tra cũng xác định được tài xế lái xe là Đắc Bá Tùng (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Sau khi tai nạn xảy ra, Tùng không hỗ trợ chưa các nạn nhân đi cứu chữa mà điều khiển phương tiện về Kho Vĩnh Tường (phường Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tiếp đó, Tùng điều khiển xe đầu kéo quay về cảng Cái Mép (thị xã Phú Mỹ) để nhận hàng và dừng nghỉ tại bãi xe của Công ty ở phường Tân Vạn, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xác định được phương tiện và lái xe, Công an đã tiến hành tạm giữ tài xế và phương tiện. Đồng thời chuyển hồ sơ về Đội điều tra tổng hợp để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Như báo chí đưa tin, trước đó vào khoảng 9h ngày 15/8, một chiếc xe máy mang BKS BKS 66M1-493.26 do 2 thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển di chuyển với tốc độ nhanh trên đường ĐT 769 hướng ra quốc lộ 51.

Khi xe đang chạy đến đoạn giao cắt với quốc lộ 51 (ngã tư Lộc An) thì bất ngờ va chạm với container chạy theo hướng Long Thành đi Nhơn Trạch.

Vụ tai nạn khiến 2 thanh niên bay khỏi xe máy rơi lọt vào gầm và bị container chèn qua người tử vong. Gây tai nạn xong, chiếc container này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân sống ven đường phát hiện sự việc đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng . Công an huyện Long Thành nhận được tin báo nhanh chóng xuống hiện trường điều tra nguyên nhân, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được thụ lý theo đúng trình tự, quy định Pháp luật

Tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Lộc An

