Đã bắt giữ một nghi phạm vụ voi mang thai ăn nhầm trái dứa nhồi thuốc nổ ở Ấn Độ

Theo Independent, Cục Lâm nghiệp bang Kerala (Ấn Độ) mới đây đã bắt giữ một người đàn ông nghi liên quan đến vụ voi mang thai chết vì ăn phải dứa chứa thuốc nổ.





Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi tên Wilson, làm việc tại đồn điền cao su ở địa phương.

Hai đối tượng tình nghi liên quan khác là Abdul Kareem và Riyazuddin, chủ của đồn điền cao su cũng đang được cảnh sát tìm kiếm và mời đến thẩm vấn.





Con voi ngâm mình dưới sông để xoa dịu vết thương. Ảnh: AFP.



Theo Sunil Kumar, một quan chức Cục Lâm nghiệp Ấn Độ, thủ phạm rải trái cây chứa pháo để bẫy động vật có thể bị truy tố tội hình sự, bị phạt tiền hoặc lãnh án tù.



Trước đó, hôm 3/6, truyền thông Ấn Độ và thế giới rúng động trước thông tin về cái chết thương tâm của một con voi mang thai ăn nhầm trái dứa nhồi thuốc nổ.





Theo đó, một con voi hoang dã khoảng 15 tuổi đang mang thai, đi lạc vào một ngôi làng gần Công viên Quốc gia Silent Valley ở phía nam bang Kerala. Ngày 27/5, trong khi tìm kiếm thức ăn, con voi này đã ăn một số loại trái cây, trong đó người ta xác định nó đã ăn phải quả dứa có nhồi thuốc nổ.





Your browser does not support HTML5 video.



Quả dứa phát nổ, khiến miệng con voi bị thương nghiêm trọng. Nó bị vỡ xương hàm không thể ăn uống được gì. Con voi được phát hiện ngâm mình dưới dòng sông để tránh ruồi muỗi bu vào vết thương gây lở loét và cũng để xoa dịu vết thương Quả dứa phát nổ, khiến miệng con voi bị thương nghiêm trọng. Nó bị vỡ xương hàm không thể ăn uống được gì. Con voi được phát hiện ngâm mình dưới dòng sông để tránh ruồi muỗi bu vào vết thương gây lở loét và cũng để xoa dịu vết thương bỏng rát ở miệng. Đã không ai kịp phát hiện ra con voi xấu số trước khi nó chết oan.



Thông tin và hình ảnh về chú voi đáng thương được một cán bộ lâm nghiệp đăng tải lên Facebook vào hôm 30/6, và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới.





Theo cán bộ Cục Lâm nghiệp Ấn Độ Mohan Krishnan, con voi đã rời khỏi công viên quốc gia, lang thang vào khu nông nghiệp ở bang Kerala để tìm kiếm thức ăn.



Tuy nhiên, khu vực này thường đượcngười dân địa phương thường rải trái cây chứa pháo nhằm ngăn động vật, điên hình là lợn hoang phá hoại cây trồng.





Xác của con voi cái mang thai chết ngày 27/5 do ăn phải dứa nhồi chất nổ được người dân kéo khỏi dòng sông. Ảnh: AFP.





"Chúng tôi đang điều tra về chất nổ cũng như loại trái cây mà con voi đã ăn. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra người nào và hoàn cảnh nào dẫn đến cái chết của con voi này", người đứng đầu cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của Kerala, ông Surendra Kumar, nói với AFP.

Vụ việc khiến cả thế giới bất bình với hành vi tàn ác, đối xử ngược đãi động vật. Trên mạng xã hội Twitter, Facebook, Instagram, dân mạng sử dụng các hashtag như #saveanimal (Tạm dịch: Bảo vệ động vật), #saveelephant (Tạm dịch: Bảo vệ voi) để bày tỏ sự bức xúc trước hành vi ngược đãi động vật cùng nỗi thương cảm với hai mẹ con voi.

Ngay tháng trước, một vụ việc tương tự xảy ra ở Ấn Độ. Một con voi cái đã được tìm thấy với vết thương nghiêm trọng ở miệng tại một quận ngay gần bang Kerala. Con voi này cũng chết vì vết thương quá nặng do ăn phải vật được gắn thuốc nổ.





Tại Ấn Độ, voi được coi là thủ phạm thường xuyên tấn công làng mạc và hoa màu của người dân. Theo South China Morning Post, dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ thống kê, trong 5 năm từ 2014-2019, có khoảng 2.361 người Ấn Độ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của voi.

Khoảng 510 con voi đã chết trong cùng thời gian này. Trong đó, 333 con voi bị điện giật và gần 100 con khác chết do bị săn trộm và đầu độc.





Xem thêm: Thứ nhựa cây trông giống đường phèn ngon bổ rẻ khiến Ngọc trinh mê mẩn uống ngày 3 ly





Theo Hà Ly/SKCĐ