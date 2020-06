Đã có 2 con vô cùng kháu khỉnh, 10 năm sau chồng đớ người khi biết mình bị vô sinh

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là giám đốc kinh doanh của một công ty. Vợ tôi làm thu ngân ngân hàng, kém tôi 3 tuổi. So với các bạn bè cùng trang lứa, tôi được coi là thành đạt hơn rất nhiều. Thậm chí, nhiều đứa còn ghen tị vì tôi không chỉ thành công trong sự nghiệp mà gia đình cũng rất hạnh phúc với người vợ xinh đẹp, biết vun vén cùng 2 đứa con ngoan ngoãn 1 trai một gái. Tôi cũng trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều đứa em trong họ hàng đang hướng đến.



Ngày xưa, tôi quen em khi em còn đang là sinh viên năm 3. Tôi khi đó đã ra trường, công việc ổn định nên đủ điều kiện để theo đuổi em. Em xinh đẹp, lại hòa đồng nên xung quanh có khá nhiều "vệ tinh", tôi phải tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán mới có thể rước được em gật đầu đồng ý.



Thực ra, tôi không phải tình đầu của em. Em đến với tôi sau khi chia tay mối tình 4 năm với một công tử nhà giàu. Lúc đầu, tôi tự ti vì nghĩ rằng mình có thể là người thay thế, nhưng càng ngày, chính hành động và lời nói của em đã khiến tôi kiên định và thêm tin tưởng vào tình cảm 2 đứa.

Sau 2 năm yêu nhau, khi em đã ra trường và có việc làm, chúng tôi quyết định khép lại chuyện tình bằng một đám cưới nhỏ ấm cúng. Khi đã kết hôn, bố mẹ 2 bên góp tiền mua cho chúng tôi một căn chung cư khang trang. Cuộc sống hôn nhân diễn ra khá êm đềm, nhưng sau 1 năm chúng tôi chưa có tin vui nên ông bà cũng sốt ruột, thường xuyên hỏi han. Thấy em buồn, tôi cũng an ủi, động viên nói con cái trời cho, chúng tôi còn trẻ nên cũng không vội.



Sau đó, chúng tôi đi khám chuyên khoa, kết quả Sau đó, chúng tôi đi khám chuyên khoa, kết quả Sức Khỏe cả 2 đều hoàn toàn bình thường. Bác sĩ nói, có thể sinh hoạt vợ chồng không đều, hoặc vào thời điểm khó thụ thai nên chưa có con. Chúng tôi mua ít thuốc về uống, sắp xếp lại chế độ ăn uống và chăn gối khoa học. Ba tháng sau, em báo tin mình có thai khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc.



Tôi đếm từng ngày, từng tháng, cuối cùng cũng chờ đợi được cô con gái nhỏ ra đời. Con gái ngày càng lớn, xinh xắn giống hệt mẹ khiến tôi càng sung sướng. Trong nhà có tiếng trẻ con, ông bà cũng thường xuyên sang chơi nên lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.



5 năm sau, tôi ngỏ ý với em việc sinh đứa thứ 2 để con gái có chị có em. Lúc đầu, em có chút phản đối, nói đẻ một đứa là được rồi. Thế nhưng, có lẽ do thấy tôi muốn quá nên em gật đầu đồng ý.



Chỉ một năm sau, cu cậu kháu khỉnh ra đời khiến niềm hạnh phúc của tôi càng thêm trọn vẹn. Thế nhưng con càng lớn, tôi càng thấy con chỉ giống mẹ mà không có điểm nào giống bố, kể cả bạn bè, người thân cũng nhận xét như vậy. Tuy nhiên, con giống bố hay mẹ với tôi cũng không quan trọng nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều.



Bẵng đi một thời gian, trong một lần tôi để quên giấy tờ, về nhà lục tung khắp nhà tôi bất ngờ phát hiện một tờ giấy được em nhét dưới đáy tủ đồ trang điểm. Nhìn nội dung, tôi như sụp đổ khi đây là tờ xét nghiệm 10 năm trước ghi rõ tôi bị vô sinh. Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu, nếu tôi vô sinh vậy 2 đứa con là của ai?

Trong cơn giận dữ, tôi chạy ra ném thẳng tờ giấy vào mặt em, kèm theo những lời chửi bới thậm tệ. Em không nói gì, chỉ ôm mặt khóc. Đêm đó là lần đầu tiên tôi không về nhà mà đi chè chén say khướt với lũ bạn.



Đến sáng trở về, dù nửa tỉnh nửa mơ nhưng tôi vẫn biết em là người nhẹ nhàng dìu tôi vào phòng, thay quần áo, lau mặt mũi cho tôi. Khi tỉnh dậy, tôi không thấy ai ở nhà mà chỉ thấy tờ giấy được kẹp đầu giường. Tôi vơ vội đọc, em nói rằng em giấu chuyện tôi vô sinh vì không muốn tôi buồn, cũng không muốn mất tôi. Nếu biết chuyện này, chắc chắn bố mẹ em sẽ bắt em ly hôn, em không chịu nổi. Hai đứa trẻ đều là con của tình cũ, em gặp lại người đó chỉ vì muốn sinh con cho tôi, giữa 2 người không hề có liên lạc gì...



Hiện tại, em đã đưa 2 con về bên ngoại sống, dành không gian riêng cho tôi suy nghĩ. Em nói, em đồng ý ly hôn nếu tôi muốn, chỉ mong tôi suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ tôi phải làm sao?

