Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 208 nhân viên BV Chợ Rẫy liên quan đến BN449, 450

Sáng 1/8, Theo BS CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy , bệnh viện vừa có có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 208 nhân viên BV Chợ Rẫy liên quan tới lịch trình di chuyển của BN449 và BN450 từ Đà Nẵng vào. Bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho những khoa có nhân viên từng tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà: Cấp cứu, Nội hô hấp, Công xa và Thang máy; Đồng thời cung cấp nước súc miệng cho các khoa có liên quan.

Theo báo cáo, 208 nhân viên đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 196 người có kết quả âm tính, bao gồm cả 25 nhân viên tiếp xúc gần với 2 ca bệnh này. Giám đốc BV Chợ Rẫy cũng cho hay đơn vị sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho những nhân viên còn lại. Hiện tại bệnh viện vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, đảm bảo công tác chuyên môn chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Ngoài ra với những bệnh nhân từng tới khách sạn T.D đối diện BV Chợ Rẫy để chờ khám nghiệm và hiện đang cách ly trong khách sạn , bệnh viện đã cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM tổ chức chuyển và khám cho những người cần khám sớm. Có 6 trường hợp được chỉ định toa thuốc, tiếp tục cách ly ở khách sạn, và 1 trường hợp có chẩn đoán nang giả tụy, tràn dịch màng phổi trái lượng vừa, bệnh nhân khó thở nhẹ và có dấu hiệu nhiễm trùng đã được chỉ định nhập viện.

Trước đó, theo bản tin 6h sáng ngày 1/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca người Quảng Nam, 7 ca còn là là người Đà Nẵng. 12 ca bệnh mới đều liên quan tới BV Đà Nẵng , là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân và những người có tiếp xúc gần với họ. Đáng chú ý, trong số 12 ca mắc mới có bệnh nhi nam 557 chỉ mới 2 tuổi, nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với BN509. Hiện Việt Nam có 558 ca bệnh với 373 người được điều trị khỏi.

Trong ngày 31/7, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận 2 ca tử vong liên quan đến COVID-19. BN 428 tử vong do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân cũng có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19. BN437 tử vong do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gout và mắc COVID-19.

