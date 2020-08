Đã có kết quả xét nghiệm của 3 cô gái trốn khỏi khu cách ly

Tin tức mới nhất ngày 2/8, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cùng ngày cho biết, 3 cô gái đang cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.



Như đã đưa tin, vào ngày 30/7, một trong ba cô gái đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Như đã đưa tin, vào ngày 30/7, một trong ba cô gái đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An khai báo, bản thân từng từ Đà Nẵng trở về vào ngày 8/7 và 8 ngày qua xuất hiện triệu chứng dịch tễ như bị ho, khó thở, sốt…

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau khi đã thăm khám, phát hiện cô gái 19 tuổi này không có triệu chứng bất thường nên các y bác sĩ hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Sáng 31/7, cô gái tiếp tục dẫn thêm 2 bạn cùng phòng đến Trạm Y tế xã Nghi Phú, khai báo bị ho, khó thở, sốt... và liên tục yêu cầu được xét nghiệm COVID-19 . Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã xuống tận nơi, trực tiếp lấy mẫu để xét nghiệm.

Sau đó, Trạm Y tế xã Nghi Phú và Trung tâm Y tế TP Vinh đã tiến hành phun khử trùng nơi ở của 3 cô gái này và điều xe y tế chở cả ba đến cách ly tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nơi 3 cô gái cách ly.



Thế nhưng 3 cô gái không muốn đi cách ly, muốn về nhà chờ kết quả xét nghiệm. Sau đó, cán bộ y tế phải tổ chức vận động 3 người đi cách ly. Tuy nhiên, v ừa làm thủ tục nhập viện xong ở Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, cả 3 người này bất ngờ bỏ về phòng trọ.

Ngay sau đó, Cơ quan công an buộc phải vào cuộc áp tải 3 cô gái trở lại khu cách ly. Điều đáng nói, sau khi thăm khám các bác sĩ phát hiện 3 cô gái không có các triệu chứng dịch tễ như đã khai báo.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ