Đã có khoảng 20 người bị ngộ độc Pate Minh Chay gồm 1 phụ nữ mang thai, nhiều ca liệt toàn thân

Sáng 1/9, BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết tại đây đang điều trị cho một trường hợp nhiễm độc tố do ăn pate Minh Chay. Đây là trường hợp thứ 9 bị ngộ độc pate Minh Chay được ghi nhận tại TP.HCM.

Bệnh nhân là bà LTTH (41 tuổi, ở Bình Dương) trong tình trạng tỉnh táo nhưng yếu tứ chi. Theo lời kể người nhà, bà H. đặt mua pate Minh Chay qua mạng vào khoảng cuối tháng 7/2020 và sử dụng dần. Sau nhiều ngày sử dụng bà xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, nói đớ, tê lưỡi, yếu tứ chi, khó thở…, bà H. được gia đình đưa vào bệnh viện. Bệnh tình nặng nên bà được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Sau vài ngày điều trị, do suy hô hấp nên bà H. được đặt nội khí quản và thay huyết tương 5 lần. Bác sĩ còn chỉ định cho bà H. sử dụng kháng sinh và truyền dịch. Đã nửa tháng điều trị nhưng sức cơ tay chân bệnh nhân chỉ đạt 4/5.



Khai thác tiền sử được biết, ngày 25/8, bệnh nhân nam, 54 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ăn pate Minh Chay. Sau một ngày, ông bị đau bụng, nôn ói, mệt mỏi, sụp mí mắt, nuốt, nói khó.



Tại Bệnh viện Bà Rịa, ông được chẩn đoán liệt cơ. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng dần, tứ chi yếu liệt nên ông được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tối 27/8.



Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu điển hình của ngộ độc Clostridium botulinum. Bệnh nhân được đến đơn vị Chống độc, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay trong đêm, tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, phải thở máy.

Tại Khánh Hòa cũng ghi nhận 2 trường hợp là vợ chồng ngộ độc Botulinum do ăn pate Minh Chay, đáng nói người vợ đang mang thai.



Theo TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cặp vợ chồng ở Nha Trang tỉnh táo, nhưng không tự thở được nên bác sĩ phải đặt ống trợ thở và cai máy ngắt quãng.



Bằng cách viết lên điện thoại, người vợ kể, trưa 19/7, hai vợ chồng mang sản phẩm Pate Minh Chay ra ăn. Sáng 20/7, chồng chị bắt đầu chóng mặt, nôn. Một ngày sau, anh bị khó thở, sụp mí mắt.



Còn người vợ cũng có các triệu chứng tương tự từ 21/7. Đến 24/7, hai vợ chồng cảm thấy khó thở, sụp mí mắt và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, họ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định các bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum type B, biến chứng viêm đa rễ thần kinh cấp tính.



“Sau khi chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy về tuyến dưới, hai bệnh nhân đều tỉnh táo, nhưng còn suy hô hấp, phải thở máy, cai máy ngắt quãng, mắt đã mở. Bệnh nhân nữ đang mang thai tuần 22. Chúng tôi rất mừng vì thai vẫn máy tốt, nhịp tim đều”, TS.BS Kỷ cho biết.

Được biết, đến nay có khoảng 20 bệnh nhân bị liệt cơ, nhược cơ, khó thở... do sử dụng pate Minh Chay được điều trị tại các bệnh viện.



Cụ thể, BV Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 2 ca, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đang điều trị cho 7 ca và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM 2 ca, Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca), Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 2 ca, Đồng Nai ghi nhận 2 ca đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Các bệnh nhân này hầu hết có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hơn 30 năm công tác, ông chưa từng gặp bệnh nhân ngộ độc do Clostridium botulinum. Chuyên gia chia sẻ, năm 1975, các bác sĩ là thầy của ông từng gặp một số ca ngộ độc tương tự. Thời gian đó, việc điều trị không mang lại kết quả khả quan.



Clostridium botulinum type B là vi khuẩn có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và dễ gây tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng tạm thời không mua và sử dụng các sản phẩm của Pate Minh Chay.

