Dự kiến cuối tháng 6 sẽ đưa vụ giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận ở Bình Dương ra xét xử

Theo tin từ Công lý, Văn phòng TAND tỉnh Bình Dương cho biết, phiên tòa xét xử 4 bị cáo sẽ được mở công khai tại TAND tỉnh. Do đây là vụ án gây rúng động dư luận trong suốt thời gian dài nên tòa sẽ tính đến phương án có nhiều người tham dự, từ đó bố trí sắp xếp khu vực xử sao cho phù hợp.

Văn phòng TAND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, dự kiến phiên xử sẽ được mở ra vào ngày 23/6 tới.

Theo tin từ Zing , vào tháng 4/2020, VKSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án này về tội Giết người: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà).

Theo Vietnamnet, tất cả các bị can bị VKSND truy tố đến thời điểm này đã nhận được cáo trạng về vụ án. Cả 4 đều có Sức Khỏe tốt, tâm lý ổn định trước ngày xét xử.

Trong quá trình điều tra, ngoại trừ thời gian đầu khi mới bị bắt một số bị cáo có thái độ không hợp tác, tuyệt thực nhưng sau đó tất cả đã thành khẩn khai báo, thừa nhận tội Giết người

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung – Công ty luật Becamex Lawfirm (Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương), người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên cho biết: Trong quá trình điều tra và tạm giam, các bị cáo đều hợp tác với các cán bộ điều tra. Lần gặp bị can Huyên gần nhất là vào tháng trước, bị can có tâm lý khá ổn định.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, ngoài truy tố 4 bị can về tội Giết người thì Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tân Huyên, Trịnh Thị Hồng Hoa còn bị truy tố thêm tội Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 7/2018, nhóm các bị can trên và 2 nạn nhân cùng tham gia luyện tập Pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, anh Linh kiệt sức, không chịu nổi do bị ép nhịn ăn uống khi tu luyện, vì thế nên đã xin Hà dừng lại nhưng không được chấp thuận.

Đến cuối tháng 12/2018, nhóm này đến huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vĩnh Tàu) thuê phòng trong khu Villa để tiếp tục tu luyện Pháp luân công bằng cách nhịn ăn. Do không chịu nổi, tối 20/1/2019, anh Linh leo qua cửa sổ, nhảy xuống bãi cỏ ở bên đường trước biệt thự và kêu cứu. Sợ bị bại lộ, Hà và Thành đã đuổi bắt, nhốt anh Linh trong biệt thự. Tại đây, cả hai đánh đập anh Linh dẫn đến nạn nhân bị suy hô hấp, tử vong. Sau đó, Hà nật máy lạnh cho nhiệt độ xuống thấp để thi thể không phân hủy và tiếp tục tịnh cốc.

Sau đó, nhóm này di chuyển về Bình Dương tiếp tục tịnh cốc. Tại đây, anh Thành có biểu hiện như lén ngủ, thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với thành viên trong nhóm… Sự việc bị phát hiện, Hà bàn bạc với người trong nhóm giết anh Thành và người này đồng ý.

Các đối tượng dùng điện 220V chích và siết cổ khiến anh Thành tử vong.Khi xác của các nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi thì nhóm của hà đã bàn bạc đi mua thùng nhựa và xi măng về phi tang.

Thậm chí, khi thấy xác của anh Thành trương sình, Hà đã hướng dẫn Thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể của anh Thành để xì hơi, bớt trương sình.

Sau khi phi tang xác chết xong, nhóm này lái ô tô di chuyển đến khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tiếp tục tu luyện. Đến ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Minh Vương (chủ căn nhà) bán nhà số 90 cho người khác. Chủ mới đến dọn dẹp thì phát hiện 2 thùng nhựa, khi đập ra thì phát hiện thi thể người bên trong.

Tối 18/5/2019, biết Công an truy tìm, Hà cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Lúc này, nhân viên phát hiện ra đã báo cảnh sát bắt giữ cả nhóm.

Vụ án được khởi tố hôm 23/5/2019

Nga Đỗ (t/h)