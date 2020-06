Đã có quyết định kỷ luật CSGT bị tố “gạ tình” người vi phạm giao thông

Theo thông tin mới nhất, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng hai cấp bậc hàm, cho ra khỏi lực lượng đối với ông Nguyễn Cảnh An do có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Trước khi kỷ luật, ông Nguyễn Cảnh An mang hàm thượng úy, là cán bộ Đội CSGT Công an TP Nha Trang.

Như đã thông tin, ngày 18/4 trên tài khoản facebook “Yêu cảnh sát giao thông” có bài đăng chia sẻ nội dung một cảnh sát giao thông bắt xe cô gái trẻ rồi xin số điện thoại, gạ đi khách sạn.

Được biết, bài viết là nội dung tố thượng úy Nguyễn Cảnh An – cán bộ Đội CSGT Nha Trang, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra ngày 22/3 đã bắt xe vi phạm của người phụ nữ tên N.. Nam cảnh sát này đã gạ người vi phạm đi khách sạn.

An thỏa thuận với cô N. sẽ đóng phạt giúp cô N. 600.000 đồng, lấy giấy đăng ký xe ra trước ngày quy định nếu cô đi khách cùng ông ta. Bên dưới bài viết này còn có nhiều hình ảnh nhạy cảm được cho là chụp trong khách sạn.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, người đăng tải thông tin này là vợ của thượng úy An. Người vợ này tỏ ra vô cùng căm phẫn trước hành vi sai trái, phản bộ của chồng nên đã đưa thông tin lên mạng xã hội

Nói về sự việc trên, cô gái tên N. lên tiếng cho rằng, chính ông An chủ động gạ đưa cô đi khách sạn quan hệ tình dục rồi lấy giấy tờ xe vi phạm. Cô N. đã đồng ý đi khách sạn với ông An thời gian 2 giờ và từ chối yêu cầu ngủ qua đêm do mẹ từ quê lên thăm.

Sau khi ông Nguyễn Cảnh An bị tố cáo, Công an TP Nha Trang đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông An để phục vụ việc xác minh, làm rõ của cơ quan thẩm quyền đối với các nội dung tố cáo...

