Đã du lịch Buôn Ma Thuột, nhất định không được bỏ qua 4 điểm check-in thơ mộng này

"Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột", vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của thủ phủ Đắk Lắk đã khiến không ít bạn trẻ mê mệt. Là địa điểm cực hút khách du lịch , Buôn Mê Thuột có vô số những điểm check-in nổi tiếng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ, hoang sơ đốn tim hội mê du lịch.

Núi đá Voi Mẹ

Núi đá voi Yang Tao nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 40 km, nổi tiếng với cặp đá Voi Cha và Voi Mẹ sừng sững giữa núi rừng xanh ngắt. Nơi đây mang trong mình những truyền thuyết, thần thoại ly kỳ, bao quanh bởi rừng cây hùng vĩ, tốt tươi.

Đá Voi Mẹ được coi là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, với chiều dài khoảng 200m, chu vi khoảng 500m. Không dễ để những du khách mê khám phá leo lên đỉnh đá, bởi tảng đá này ít chỗ bám, khá nguy hiểm vào những ngày gió lớn.

Dù vậy, nơi đây vẫn được coi như một điểm đến lý tưởng, là địa điểm được nhiều người yêu thích bởi có thể nhìn ngắm trọn vẹn khung cảnh núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Từ trên đỉnh nhìn xuống, tầm mắt thu trọn cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, như còn mình ta với đất trời bao la, rộng lớn.

Địa chỉ: Ngã ba Yang Reh, theo hướng đi Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Khu du lịch Buôn Đôn

Buôn Đôn hay còn gọi là Bản Đôn, được biết đến qua bài hát thuở thơ bé "Chú voi con" là một trong những địa điểm rất thu hút khách du lịch. Buôn Đôn nằm cách trung tâm thành phố khoảng 40 km, sở hữu nhiều thắng cảnh nên thơ, mộc mạc.

Nơi đây có cầu treo đơn sơ bắc qua dòng Sêrêpốk cuồn cuộn, có khu vườn Trohbư với muôn loài cây cỏ tươi mát, xanh rờn. Buôn Đôn còn có thác Bảy Nhánh với làn nước trong veo, bao quanh bởi những rặng si già đan xen, chằng chịt. Không chỉ vậy, nơi đây còn có khu vườn quốc gia Yok Đôn, với hệ sinh thái đa dạng bên trong khu rừng khộp rộng lớn.

Trong cái nắng gay gắt của mùa khô, vườn quốc gia Yok Đôn vẫn mát mẻ tựa gió thu, thoang thoảng mùi hương phong lan êm dịu, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Bên trong Bản Đôn vẫn còn những ngôi nhà rông đặc trưng, không gian văn hóa cồng chiêng xưa cũ, những món ăn đặc sản núi rừng ngon lành của các đồng bào dân tộc nơi đây.

Chùa sắc tứ Khải Đoan Đắk Lắk

Chùa sắc tứ Khải Đoan là ngôi chùa cổ lớn nhất tại TP Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đắk Lắk . Ngôi chùa được thiết kế theo lối kiến trúc nhà rường Huế, kết hợp với phong cách nhà sàn Tây Nguyên đặc trưng.

Chùa được sơn màu nâu vàng cổ kính, nền nã, nằm bên trong núi rừng xanh mát, tốt tươi. Chùa sắc tứ Khải Đoan còn là một điểm đến tâm linh nổi tiếng, mang đậm nét cổ kính, an yên.

Địa chỉ: số 117 đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất.

Bảo tàng Thế giới Cà phê

Nhắc đến Buôn Mê Thuột chắc chắn không thể không nhắc đến những ly cà phê thơm nức mũi và vị ngon khó quên. Khu Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, ngay gần trung tâm thành phố. Bảo tàng này tuy chỉ mới mở cửa vào cuối năm 2018 nhưng đã nhanh chóng trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách đam mê sống ảo.

Không gian bảo tàng được xây dựng với nét kiến trúc hài hòa hiện đại kết hợp truyền thống, nương theo không gian nhà dài dặc trưng của vùng đất cao nguyên đại ngàn. Nơi đây là tổ hợp của các khu trưng bày, triển lãm, thư viện ánh sáng và khu thưởng lãm những ly cà phê thơm ngon với thiết kế sang trọng, thoáng đãng. Chẳng trách bảo tàng này được ví như lâu đài chốn trời Tây, với thiết kế hiện đại và không gian rộng lớn, rất phù hợp với những du khách trẻ tới đây khám phá, tham quan.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi.

Giá vé: Khoảng 80.000 đồng/người.

Theo Linh Chi/SKCĐ