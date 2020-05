Đã ghé thăm Phú Quốc du lịch, nhất định không được bỏ lỡ những món ngon 'nhức nách' này

Phú Quốc từ lâu đã là một địa điểm du lịch được du khách trong nước và quốc tế yêu thích, nơi có thể ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam với những bãi biển xanh ngắt tựa hòn ngọc. Không chỉ vậy, đảo Ngọc còn sở hữu nhiều món ăn dễ gây thương nhớ, đi đâu cũng thấy món ngon.



Nước biển xanh trong vắt, bãi cát trắng mịn mê lòng người. Ảnh: Hương Bống/FB

Với lịch trình 4N3Đ vi vu Phú Quốc, du khách hoàn toàn có thể thưởng thức toàn bộ những Món ăn ngon lành tại đây. Một trong những món ngon bậc nhất tại Phú Quốc là hải sản, với tôm cá, mực ống,... tại đây luôn tươi ngon hấp dẫn. Tại làng chài Hàm Ninh, có nhà hàng Hải sản Bé Ghẹ với view bờ biển, đồ ăn tươi ngon và giá tiền vừa phải. Trong khu chợ đêm Phú Quốc còn có một số nhà hàng hải sản nức tiếng như Quán ốc Nốc, Nhà hàng DHD, Nhà hàng Huỳnh Nhi,.. đều rất đa dạng các loại hải sản, chỉ có điểm trừ là hơi ồn ào.

Tất nhiên, ẩm thực Phú Quốc không chỉ gói gọn trong những loại hải sản, mà còn vô số những đặc sản nổi tiếng như bún kèn, bún quậy, bánh thốt nốt... Du khách khi ghé thăm Phú Quốc , thường cố dậy thật sớm để ghé thăm quán Bún Kèn Út Lượm nằm ở địa chỉ 87 đường 30/4. Quán chỉ đặc biệt bán sáng từ khoảng 6-10, món bún kèn ăn lạ miệng mà rất ngon lành, giá thành lại rẻ hề chỉ có 30k/bát. Bún quậy Kiến Xây với những sợi bún dai dai, nước chấm tự pha cũng được nhiều người yêu thích, giá thành rẻ, chỉ có chờ hơi lâu. Phú Quốc còn có vô ván mòn ngon khác như bánh canh chả cá thu nằm trên đường Bạch Đằng, với những miếng chả cá tươi ngon, dai dai hay mì tươi Vân Ký (42 Mạc Cửu) kiểu Trung Quốc. Ngoài ra còn có món bò tơ ở một quán trên đường Trần Hưng Đạo với thịt mềm, nước lẩu đậm vị cũng không kém phần hấp dẫn.

Trong khu chợ Đêm tại đây quả thực là một thiên đường ẩm thực, không chỉ có đủ loại hải sản tươi ngon mà còn vô số món ngọt nhâm nhi vui mồm. Kẹo chỉ ngòn ngọt, ăn giống bò bía, đậu phộng 30 vị giòn giòn hay ho. Ngoài ra còn vô số món bánh lạ lạ nhưng rất đưa mồm như bánh khéo lá dứa, bánh thốt nốt giòn ngọt như bánh dừa nướng, bánh tằm Yến Nhi hay bánh canh bột lọc.

Đã đến Phú Quốc chơi thì du khách nhất định phải đi cà phê thư giãn, ngắm cảnh đẹp lung linh. Nếu du khách hỏi dân bản địa như tài xế taxi, có thể sẽ được họ giới thiệu đến quán Chuồn Chuồn Bistro & Bar để ngắm trọn cảnh biển đảo từ trên cao. Quán nằm trên một con dốc cao cao, hai bên đường trồng hoa xinh xinh như Đà Lạt thu nhỏ.

Một quán khác là Ocsen beach bar nằm trên đường Trần Hưng Đạo, tuy khá đông người lúc chiều muộn nhưng rất đáng. Quán có ghế nằm thoải mái, du khách hoàn toàn có thể dành nguyên cả buổi tối để nghe nhạc, ngắm biển thanh bình. Hơn thế nữa, bên cạnh Sanato Sunset, đây cũng là một trong những địa điểm có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn chiều tà đẹp mĩ mãn...

Ảnh: Hương Bống/FB

Tham khảo: Hương Bống/ Halo Travel

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ