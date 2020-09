Trầm trồ trước bộ ảnh 'tình bể bình' cặp đôi nào cũng mơ ước tại 'mảnh đất không dành cho dân FA'

Nói đến Đà Lạt, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến nơi đây với 1 'nickname' đặc biệt nào đó. Thành phố ngàn hoa, xứ sở sương mù, phố núi Đà Lạt hay tiểu Paris đều là những biệt danh nơi đây được người dân và du khách thập phương ưu ái dành tặng mỗi khi nhắc tới. Ở Đà Lạt có vô vàn những điểm đến tự nhiên, những di tích lịch sử để ghé thăm. Những ai có dịp ghé Đà Lạt chỉ 1-2 ngày hẳn sẽ không khỏi tiếc nuối khi rời đi, bởi nơi đây còn nhiều hơn là những điểm du lịch để thưởng thức.

Cái 'vibe' đặc biệt nhất của Đà Lạt không nằm ở bất kỳ địa danh cụ thể nào. Điều này nghĩa là, chỉ cần thả bước đi dạo các con phố tại nơi đây đôi khi cũng chính là cách tận hưởng thành phố này theo cách ngọt ngào nhất. Cùng Tuổi trẻ xã hội theo chân đôi bạn trẻ dưới đây ngó nghiêng những nét bình yên dịu dàng của Đà Lạt như vậy nhé!

Nói tới đường đi ở Đà Lạt, nơi đây chỉ ví von là 'chỉ có hai kiểu địa hình': Một là Lên dốc - Hai là Xuống dốc. Tuy nhiên, chính điểm đặc biệt này lại thường xuyên được các cặp đôi lựa chọn để đặt vào khung hình bởi nét đơn thuần, mộc mạc của những con dốc. Thực tế, đứng vu vơ dưới những con dốc bên người ấy của mình thôi là đã đủ có một bức ảnh đẹp xuất sắc rồi.

Đà Lạt tháng 10 có có hoa dã quỳ, tháng 11 có hoa ban, tháng 12 có hoa mai anh đào, tháng 3 lại có hoa phượng tím. Nếu là fan của các loài hoa, nhất định bạn phải ghé Đà Lạt đủ 4 mùa để tận hưởng những không khí ngập tràn hương hoa quanh năm này.





Đà Lạt một sáng tinh mơ

Bước chân xuống phố hồn thơ mơ màng

Thoát nghe tim đập rộn ràng

Cất lên tiếng gọi mơ màng tình say (Đà Lạt trong tôi - Minh Nguyệt)





Đà Lạt đẹp là điều không ai phủ nhận, tương truyền rằng những người độc thân mỗi khi tới nơi đây đều lập một 'lời thề', rằng lần tới ghé Đà Lạt, nhất định sẽ dắt thêm 1 ai đó. Bởi với khung cảnh, thời tiết, không gian như ở Đà Lạt, chỉ đi 1 mình thôi dường như là chưa đủ. Đà Lạt còn được cộng đồng mạng đặt cho một cái tên dễ thương nhưng cũng đầy 'đau khổ' là 'Mảnh đất không dành cho người độc thân'. Cái tên này cũng dễ hiểu thôi, khi tản bộ trên đường phố Đà Lạt, hẳn sẽ không khó để bắt gặp một cặp đôi nào đó đang tay trong tay, chân trong tay selfie, lưu lại những khoảnh khắc 'tình bể bình'.

Nguồn ảnh: Đồng Ngô

