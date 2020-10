Đã liên lạc được với 26 thuyền viên mất tích do bão số 9, máy bay, tàu hải quân sẵn sàng đến ứng cứu

Trưa ngày 28/9, bão số 9 đã càn quét vào các tỉnh đất liền miền Trung. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó với bão số 9.

Hiện lực lượng chức năng đã sẵn sàng phương án sử dụng máy bay để tìm kiếm các thuyền viên của Bình Định bị mất tích trên biển khi thời tiết thuận lợi.

Máy bay sẵn sàng đến cứu nạn 26 ngư dân mất tích trên biển ngay khi bão giảm

Trong cuộc họp của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vào sáng ngày 28/10, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy Sản cho biết đến 5h hôm nay vẫn còn 46 tàu cùng với 368 ngư dân của Bình Định chưa ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 9.

Đến 13h ngày 27/10, tại khu vực cách thành phố Nha Trang 135 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu cá mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 ngư dân bị phá nước và đang chìm dần xuống biển.

Lúc 16h30, tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đoan điều khiển cùng 14 thuyền viên khác đang trên đường tránh bão số 9 thì bị phá nước và mất liên lạc. Vị trí tàu gặp nạn cách đảo Hòn Tre tỉnh Khánh Hòa 172 hải lý về phía Đông.

Vào đêm cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BĐ 98685 TS do ông Lê Văn Tình là chủ tàu vẫn giữ liên lạc được với đất liền tuy nhiên sau đó thì mất luôn tín hiệu.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp

Theo thông tin ban đầu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất sử dụng 2 tàu hải quân, 2 tàu kiểm ngư từ khu vực Cam Ranh đến Hòn Tre để cứu hộ những ngư dân bị mất tích trên biển.

Đến 9h30 sáng nay tàu hải quân đã rời khỏi Cam Ranh và thẳng tiến về hướng các tàu cá gặp nạn. Tàu kiểm ngư cũng đãng cố gắng tiếp cận hiện trường. Sóng biển cao 2-3m nên dự kiến khoảng 20 giờ tối nay sẽ tiếp cận được các tàu gặp nạn.

Theo báo Người lao động đưa tin, hiện lực lượng cứu hộ cũng đã liên lạc được với 26 thuyền viên và hiện Sức Khỏe của họ vẫn ổn định. Máy bay trực thăng để cứu hộ cứu nạn cũng đã sẵn sàng cất cánh ngay khi bão giảm.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình hình bão số 9 hiện nay

Xem thêm: Lực lượng hải quân đã lên đường tìm kiếm 3 tàu cá gặp nạn trên biển do bão số 9

Theo Thiên Bình/SKCĐ