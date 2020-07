Đà Nẵng có thể phát hiện hàng chục ca mắc mới mỗi ngày, nhiều ca bệnh nặng hơn

Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến nhanh và phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu tăng tốc độ truy vết và khoanh vùng các ca bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam triệu tập họp nhóm các nhà khoa học, chuyên gia, tình nguyện viên phân tích dữ liệu và truy vết theo dấu dịch tễ phục vụ chống dịch COVID-19.



Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, nhóm các chuyên gia này vẫn duy trì hoạt động từ đầu tháng 3 tới nay, thời điểm dịch bệnh bùng phát dữ dội tại Hà Nội và TP.HCM.



Từ ngày 23/7, khi xuất hiện ca nghi nhiễm mới tại Đà Nẵng (sau đó là bệnh nhân 416), nhóm tăng cường hoạt động với 4 ca trực liên tục mỗi ngày để phân tích dữ liệu, đưa ra các nhận định, dự báo về tình hình dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm việc với nhóm chuyên gia, nhà khoa học, các tình nguyện viên ngày 30/7 (ảnh: VGP)



Từ phân tích dữ liệu xét nghiệm với các ca có triệu chứng nhưng cho kết quả âm tính, nhóm chuyên gia đưa ra nhận định: Dù chưa thể kết luận chắc chắn nhưng có thể thấy, khả năng cao là nguồn bệnh COVID-19 mới xuất hiện bắt đầu ở Đà Nẵng từ đầu tháng 7.

Phân tích sâu về diễn biến dịch, các chuyên gia cho hay, dù có một số ca nhiễm ở ngoài cộng đồng nhưng ổ dịch lớn nhất cần tập trung là cụm 3 bệnh viện (bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bệnh viện C, bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình). Trong các bệnh viện này, số ca bệnh cũng tập trung ở một số khoa. Biểu hiện này, theo các chuyên gia, khá tương đồng với ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trước đây.



Đồng thời nhóm phân tích dự báo, trong vài ngày tới đây, Đà Nẵng có thể sẽ liên tục phát hiện thêm hàng chục ca nhiễm mỗi ngày, chủ yếu liên quan tới ổ dịch này.



Phó Trưởng nhóm chuyên gia - ông Nguyễn Thế Trung (thành viên Tổ tư vấn Chính phủ điện tử) cũng chỉ rõ, kết quả phân tích dữ liệu đến thời điểm hiện tại có 2 điểm đáng chú ý là chưa phát hiện thông tin cho thấy khả năng có ổ dịch khác ngoài Đà Nẵng và ổ dịch tại khu 3 bệnh viện tại Đà Nẵng khá giống với ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là số ca bệnh nhiều hơn, nhiều ca bệnh nặng hơn, nhất là liên quan tới các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo.

Một điểm được lưu ý, việc giải tỏa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai đợt trước làm nhanh hơn so với cụm 3 bệnh viện ở Đà Nẵng hiện tại.



Ngược lại, nếu các dữ liệu cho thấy khả năng dịch có thể xuất hiện đồng thời ở nhiều địa phương thì cần có các giải pháp mạnh trên quy mô rộng hơn, thậm chí là toàn quốc.



Ngày 31/7, thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết Việt Nam đang có một số bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến rất nặng, đặc biệt nguy kịch rất nhanh, có nguy cơ tử vong cao.



Hiện các bệnh nhân tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao gồm BN416, 418, 431, 436, 437, 438… Ngoài ra, sức khỏe một số bệnh nhân có diễn biến nặng lên như BN429, 426, 427, 430, 422, 433... Đây đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm. Trong số này đã có 2 trường hợp phải can thiệp ECMO.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì cuộc hội chẩn cho các bệnh nhân nặng sáng 30/7



PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay khi mắc COVID-19, những người có nguy cơ cao diễn biến tăng nặng sẽ tập trung vào nhóm cao tuổi (trên 60 tuổi), có bệnh lý nền (tiểu đường, cao huyết áp, suy thận mạn, lọc máu chu kỳ, ung thư, phổi tắc nghẽn mạn tính…) hoặc có cơ địa, thể trạng béo phì, suy kiệt…



Người mắc bệnh nền mạn tính vốn sức đề kháng kém, khiến lượng virus phát triển trong cơ thể và tổn thương cơ quan nhanh hơn so với bệnh nhân khác. Nếu người cao tuổi mắc bệnh, virus SARS-CoV-2 sẽ khiến bệnh mạn tính chuyển sang giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, nguy cơ tử vong rất cao.



Ngày 31/7, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân 428 tử vong tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trên 10 năm, tăng HA - suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27/7, đến rạng sáng 31/7 đã không qua khỏi.



Bộ Y tế khẳng định nguyên nhân tử vong: Nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19.

