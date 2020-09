Đà Nẵng có thêm 11 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh

Cụ thể, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, những bệnh nhân được xuất viện hôm nay bao gồm: BN 871 (59 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); BN 863 (52 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn); BN 850 (55 tuổi, trú phường Hải Châu II, quận Hải Châu); BN 891 (39 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê); BN 482 (82 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn); BN 817 (43 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê).

Tại thời điểm xuất viện, các bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiêm đều diễn ra bình thường, 3-4 lần xét nghiệm đều âm tính với virus SARS CoV-2

Các bệnh nhân vui mừng khi được xuất viện

Còn tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có 5 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện hôm nay bao gồm: BN 487, BN 725, BN 767, BN 924, BN 1.024. Tất cả đều được xét nghiệm âm tính 5 lần với virus SARS-CoV-2 trước khi được xuất viện.

Hiện tất cả những bệnh nhân này đều được 2 bệnh viện bố trí xe đưa và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân COVID-19 vui mừng khi đã khỏi bệnh và được xuất viện

