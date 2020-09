Đà Nẵng dự kiến mở cửa các bãi biển, nhà hàng trở lại vào ngày 11/9, 'rục rịch' đón khách du lịch

Chiều tối ngày 9/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa họp bàn các biện pháp phòng chống dịch xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Theo thông tin được cung cấp, Đà Nẵng đã tháo gỡ cách ly y tế ở tất cả các khu vực dân cư có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả xét nghiệm trên diện rộng cho thấy 72.500 người đều được âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng tiến hành do y tế cho các hộ gia đình tại đây

Sau khi thành phố đã trải qua 13 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Hôm qua, Sở Y Tế Đà Nẵng sẽ dự kiến cho người dân tắm biển trở lại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống sẽ được mở cửa trở lại vào 0h ngày 11/9.

Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các biện pháp chống dịch, các hoạt động tập trung đông người được phép tăng lên nhưng không quá 30 người.

Bãi biển Đà Nẵng dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 11/9

Ngoài ra Đà Nẵng cũng dự kiến sẽ cho học sinh lớp 6 đến lớp 12 đi học trở lại vào ngày 14/9, các khối học sinh tiểu học, mầm non, trung tâm ngoại ngữ sẽ tạm dừng thêm 1 tuần nữa mới hoạt động trở lại. Còn các trung tâm dạy nghề hướng nghiệp được chủ động quyết định ngày mở cửa.

Đồng thời thành phố cũng sẽ giữ lại khu ký túc xá sinh viên, một đơn vị quân đội và khu ký túc xá công nhân để tiếp nhận người cách ly khi có ca mắc mới trong cộng đồng.

Bãi biển Đà Nẵng vắng khách do dịch COVID-19

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, chú ý đeo khẩu trang và khử khuẩn tại nơi công cộng. Các hoạt động thể thao trong nhà bể bơi trong nhà và các hỏa động như karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử tiếp tục dừng hoạt động.

Đà Nẵng sẽ mở cửa các bãi biển trở lại vào ngày 11/9

