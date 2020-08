Đà Nẵng dự kiến sẽ thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người dân toàn thành phố

Ngày 1-8, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ban hành chỉ thị về công tác phòng chống dịch COVID -19.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Trong thời gian sắp tới, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn tiềm ẩn nhiều điều khó lường, và sẽ khó kiểm soát nếu đưa ra được các biện pháp mạnh mẽ hơn. Nếu không đáp ứng được yêu cầu chặn đứng dịch bệnh thì nguy cơ lây lan mạnh hơn trong cộng đồng là rất cao.

Ông Thơ yêu cầu xem phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong thời điểm hiện nay. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; đồng thời thực hiện tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong với phương châm "4 tại chỗ".

Tại chỉ thị trên, ông Thơ giao cho Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng tốc tìm kiếm, truy quét nguồn lây, phát hiện nhanh nhất có thể các ca nhiễm trong cộng đồng; kịp thời khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và sớm cho kết quả các trường hợp tiến xúc gần với đối tượng dương tính với virus Corona. Ứng dụng công nghệ thông tin nếu có thể để tăng cơ hội và rút gọn thời gian tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng.

Tình hình căng thẳng tại ổ dịch miền Trung có thể dẫn tới phải thực hiện xét nghiệm COVVID-19 cho tất cả người dân Đà Nẵng.

“Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh bằng việc tự giác chấp hành nghiêm các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, ai ở nhà nấy, không ra ngoài, trừ trường hợp thật cần thiết”, chỉ thị nêu.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Test nhanh COVID-19 âm tính vẫn không thể chủ quan và cần cách ly theo quy định

Theo Thanh Thùy/SKCĐ