Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị giãn cách xã hội toàn TP Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý thực hiện giãn cách xã hội tại Đà Nẵng để khống chế dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp tại đây.

Theo chỉ thị 19 ngày 24/4/2020 về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, Thủ tướng đã đồng ý cho thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 28/7.

Theo đó, chính phủ và các bộ ban ngành có liên quan cũng cần phải cơ cấu lại các lực lượng trực chiến và các lực lượng phản ứng nhanh, điều phối liên ngành, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc phòng chống dịch. Phản ứng nhanh và hiệu quả hơn nữa để có thể kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội, bao gồm cả việc đep khẩu trang khi ra ngoài, tạm dừng các hoạt động vui chơi, lễ hội, ca múa nhạc không cần thiết, giảm mức độ tập trung đông người, dừng các hoạt động vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng trừ những trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở các nguyên liệu sản xuất hàng hóa và dụng cụ y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Những người trở về từ thành phố Đã Nẵng đề được kiểm tra Sức Khỏe , xét nghiệm, với các trường hợp cần thiết sẽ thực hiện cách ly y tế. Những trường hợp có các dấu hiệu của bệnh như cảm, sốt, ho, khó thở,… đều phải đến các cơ sở y tế để được kiểm tra và làm rõ.

Tiếp tục thực hiện các phương án xây dựng khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng để phòng ngừa những diễn biến xấu của dịch bệnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng và các thành phố lớn cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội

Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng và các thành phố lớn khác cung ứng đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là lương thực thực phẩm và khẩu trang cho người dân tại thành phố này trong thời gian cách ly dịch bệnh.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành y tế kiểm tra, rà soát, xét nghiệm tất cả các trường hợp khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian gần đây.

Người nhà ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng được đưa đi cách ly

Theo Phương Hoa/SKCĐ