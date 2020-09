Gần 200 thí sinh không tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 tại Đà Nẵng

Ngày 2/9 vừa qua, hơn 26.000 thí sinh từ 26 tỉnh thành đã tới 11 hội đồng thi để làm thủ tục tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2. Ghi nhận tại Đà Nẵng, trong tổng số gần 11.000 thí sinh đủ điều kiện dự thi, có 181 thí inh đã không tới làm thủ tục dự thi.

Đà Nẵng: Ghi nhận gần 200 trường hợp thí sinh bỏ thi THPT đợt 2



Tại Đà Nẵng, có tổng cộng 10.984 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2. Trong số thí sinh này, có 10.940 thí sinh tới từ Đà Nẵng và 44 thí sinh được các tỉnh gửi dự thi tại Đà Nẵng.



Có tất cả 25 điểm thi chính thức với 477 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Riêng điểm thi Trường trung học phổ thông Võ Chí Công được dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và đang ở khu cách li y tế. Được biết, tại hội đồng thi Đà Nẵng không ghi nhận có học sinh thí sinh khuyết tật cần bố trí phòng thi riêng .

STT Phân chia theo bài thi/môn thi Số lượng 1 Ngữ văn 10.711 2 Toán 10.952 3 Vật lý 4.369 4 Hóa học 4.360 5 Sinh học 4.248 6 Lịch sử 6.481 7 Địa lý 6.294 8 GDCD 5.732 9 Ngoại ngữ 9.877

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, số lượng thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp đợt này là 394 thí sinh.

Số lượng thí sinh được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp là 28 thí sinh. Sở cũng đã điều động gần 3000 ccán bộ, giáo viên, nhân viên… tham gia kỳ thi.

